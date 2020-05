Os signos do zodíaco que escondem facilmente sentimentos pelo ex

Alguns signos do zodíaco sabem muito bem como esconder os sentimentos pelo ex que ainda rondam seu coração. Confira quais são:

Áries

O ariano dificilmente assume que ainda nutre sentimentos por alguém se essa pessoa o machucou. Portanto, ele preferirá demonstrar que já não pensa mais nela ou irá apenas criticar suas atitudes para disfarçar que ainda se importa.

Libra

Quando ainda tem sentimentos pelo ex, o libriano tenta esconder se envolvendo com novas pessoas e o tratando como alguém normal, que já não consegue afetá-lo sentimentalmente. No entanto, ele acaba se entregando quando procura fica apegado aos hábitos, gostos e assuntos antigos do casal, frequentando até lugares em comum.

Escorpião

O escorpiano pode acabar deixando parte de si com a outra pessoa quando termina um relacionamento. No entanto, este signo pode ser reservado com os sentimentos que o deixam confuso e transmite que virou a página sem dramas, mesmo que no fundo as coisas não sejam assim. Pode acabar deixando a situação se revelar quando vê a pessoa pessoalmente ou critica suas atitudes.

Capricórnio

Quando as coisas terminam mal resolvidas para este signo, ele tende a seguir sua vida de forma prática e pode até parecer que virou a página de vez. No entanto, ele pode ansiar retomar o contato e tentará ao máximo saber sobre a vida do outro, seja online ou perguntando para amigos em comum.

Peixes

O pisciano pode se fechar e guardar seu ex em um lugar que apenas ele conhece, demonstrando aos outros que essa pessoa realmente deixou sua vida, mesmo que a mantenha na mente. Infelizmente, ele costuma deixar evidências quando não dá chances para pessoas interessantes e ainda guarda pertences do outro parceiro como recordações.