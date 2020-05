O conselho para cada signo terminar esta semana da melhor forma

Mais uma semana está chegando ao fim, mas ainda há tempo para terminá-la da melhor forma. Confira o conselho especial que seu signo deve levar em conta:

Áries

Toda a força que você desdobra para alcançar o que deseja, também deve ser expressada com o máximo de amor possível a todos aqueles que fazem parte do círculo de pessoas que amam você. Se não é seu hábito, comece sutilmente a demonstrar seus sentimentos. Você receberá o dobro.

Touro

Se você se deparou com o dilema de ter que escolher ou definir qualquer situação relevante em sua vida, não tema e se apegue a sua capacidade de discernir para encontrar o melhor caminho.

Gêmeos

As grandes crises podem ser transformada em grandes oportunidades. A capacidade de ver o que estava oculto, analisar prioridades e critérios aflora. Você tem muitos atributos para lidar com situações complexas e só precisar agir com a cabeça fria para ver bons resultados.

Câncer

O que está feito já não pode ser mudado. Os arrependimentos só são valiosos quando não voltamos a tropeçar duas vezes sobre a mesma pedra. Tente não continuar cometendo os mesmos erros.

Leão

Aproveite o tempo para organizar sua renda e adaptá-la aos tempos em que vivemos, assim como a sua saúde e felicidade em geral. O bom senso ajudará a atrair mais satisfação e passar por tudo com mais leveza.

Virgem

Um período de sacrifício continua exigindo de você. Aproveite o tempo para aprimorar seus projetos, inicie novas ideias e entende aquilo que parece ir a passos muito lento; uma hora começará a dar frutos.

Libra

A melhor atitude diante da situação atual é a força. Aproveite sua serenidade, fé e flexibilidade para dar o melhor de si com determinação. Você conseguirá ótimos resultados e irá motivar as pessoas ao seu redor.

Escorpião

Bom período para o desenvolvimento do seu lado espiritual, mesmo com tantas responsabilidades. Encontre momentos de solidão e pense em si mesmo, no seu mundo íntimo, na sua fé, nas suas crenças, sejam elas quais forem. É um momento de se aprofundar um pouco mais e conhecer a si mesmo. Você descobrirá coisas novas.

Sagitário

As responsabilidades pessoais que devemos assumir e às obrigações que devemos cumprir podem tomar mais tempo. Mesmo assim, não exagere e não faça pelos outros o que eles podem fazer por si mesmos.

Capricórnio

Expresse todo o amor que você é capaz de dar, primeiro aos seus entes queridos, depois aos seus amigos e, se ainda tiver alguma coisa, a quem você acha que merece ou precisa. Este sentimento pode ajudar a colocar muitas coisas no lugar.

Aquário

Você também precisa relaxar. Reserve um tempo para si e para pode olhar para trás e tentar descobrir os motivos de problemas passados; isso o ajudará no futuro.

Peixes

É importante agir com bondade e dedicação; você sabe bem quem merece e sua intuição nunca falha, então confie em si mesmo. Isso não o prejudicará e você se destacará.