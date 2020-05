Numerologia e as previsões para o Amor em Maio

As previsões para o Amor em Maio chegam com a energia dos números 4 (ano universal) e 9 (número universal deste mês. Maio apresenta dinâmica de muita ajuda e compreensão (representadas pelo simbolismo do 9) a respeito de saúde, trabalho e família (temas associados ao número 4). Afinal, o 9 é a simbologia da doação, da fraternidade e do humanitarismo.

Como o 9 tende a representar o fim e este, muitas vezes, tem associação com a morte, isso pode implicar ainda um número considerável de óbitos por conta do coronavírus. Todavia, pelo 9 também marcar o fim de um ciclo, talvez o ápice do contágio e da contaminação chegue ao seu ponto final.

E o 1 (do Mês Universal seguinte, isto é, em junho) poderá apresentar um novo cenário diante da doença. Então, maio terá esse cenário de mostrar a importância da renúncia e dos sacrifícios pessoais em prol da segurança e da saúde.

Previsões para Maio e a sua vida

Para entender as previsões da numerologia para maio na sua vida, confira seus números pessoais:

Veja o número do seu Ano Pessoal e Trimestre Pessoal no Mapa do Ano .

. Confira o número do seu Mês Pessoal gratuitamente nas Previsões Numerológicas .

. Para análise mais profunda do seu momento afetivo é indicado consultar a versão completa das previsões numerológicas.

ANO PESSOAL 1 – TRIMESTRE PESSOAL 7 – MÊS PESSOAL 6

SOLTEIROS

Neste mês, você poderá sentir maior romantismo e desejar viver um novo relacionamento íntimo. Porque o simbolismo do 6 (de seu Mês Pessoal) mostra que o amor está no ar.

Como você está no Ano Pessoal 1, no qual é propício para começos; e no Trimestre Pessoal 7, que almeja um vínculo mais estreito, nada melhor do que iniciar uma relação afetiva neste período.

Como não sabemos se o isolamento por conta do covid-19 se manterá, talvez valha a pena aproveitar esse potencial numerológico para conhecer alguém virtualmente ou interagir mais com alguma pessoa que almeja se envolver.

COMPROMETIDOS

Maio será um período para você vencer alguma insatisfação com a pessoa parceira, uma vez que o 6 (de seu Mês Pessoal) representa tendência a cobrar de seu par um comportamento perfeito.

Elevadas expectativas sobre o outro e a relação de vocês poderão gerar decepção e um afastamento (físico ou emocional). Use o potencial conciliador do Número 6, a fim de ajustar alguma divergência entre você e a pessoa amada.

Com isso, tenha condições de iniciar uma nova fase de mais intimidade com quem se relaciona.

ANO PESSOAL 2 – TRIMESTRE PESSOAL 9 – MÊS PESSOAL 7

SOLTEIROS

Tem um lado tanto da simbologia do 7 (de seu Mês Pessoal) quanto do 9 (de seu Trimestre Pessoal) que preferem manter distanciamento em relação às pessoas. Ou seja, tendência antissocial.

Todavia, como o 2 e o 9 compartilham do desejo por mais romantismo, será uma época apropriada para entender esse conflito interno. Daí você poderá aproveitar a força que o 2, o 9 e o 7 têm de refletir.

Maio será um mês excelente para fazer um balanço a respeito de sua vida amorosa, relembrando histórias, encontros e desencontros. E tentar extrair sábia lições a serem devidamente praticadas quando iniciar um novo relacionamento.

COMPROMETIDOS

Pode ser que você esteja almejando tanto um laço mais íntimo quanto um companheirismo mais romântico com a pessoa parceira. Porque esses três números apontam para esse desejo de vivenciar um laço afetivo mais rico, dotado de um propósito maior por estar ao lado de quem você se relaciona.

Também precisará de um tempo para si, talvez para concluir algum estudo-curso ou simplesmente para refletir com mais tranquilidade sobre sua vida a dois e o que precisa ser encerrado, melhorado e ajustado entre você e a pessoa parceira.

ANO PESSOAL 3 – TRIMESTRE PESSOAL 2 – MÊS PESSOAL 8

SOLTEIROS

O potencial romântico do 2 (de seu Trimestre Pessoal) e do 3 (de seu Ano Pessoal) poderá ser bem aproveitado neste mês de maio, porque estará num período de força realizadora (simbolizado pelo Mês Pessoal 8).

Então, coloque em prática estratégias para você atrair quem você quer seduzir e conquistar. Se o confinamento ainda permanecer, procure usar os meios de comunicação e as redes sociais com criatividade.

Aproveite a habilidade de usar as palavras do Trimestre Pessoal 3 para expressar seu desejo de se envolver efetivamente com determinada pessoa.

COMPROMETIDOS

Alguma divergência entre você e seu par demandará muito diálogo e habilidade comunicativa para haver um maduro entendimento.

Esse ponto de discordância talvez gire em torno de questões materiais, profissionais e financeiras. Ou mesmo o modo como um de vocês vem agindo de forma muito mandona e ditatorial.

Será fundamental o senso de justiça para cada um respeitar a vontade do outro e, assim, apararem as arestas para criarem um novo nível de companheirismo e de mais prazer na união de vocês.

ANO PESSOAL 4 – TRIMESTRE PESSOAL 4 – MÊS PESSOAL 9

SOLTEIROS

O lado romântico e conquistador do Número 9 (de seu Mês Pessoal) poderá ressoar com a disposição de buscar um compromisso afetivo mais sério (como o 4 de seu Ano e Trimestre Pessoais apontam).

E você ter a oportunidade de conquistar alguém que mexe com você. Todavia, talvez ainda esteja numa atitude apegada em relação a alguém do passado.

Será preciso resolver essa pendência (seja internamente ou diretamente com tal pessoa), a fim de poder se abrir pra valer com uma outra pessoa.

COMPROMETIDOS

Em maio, você poderá fazer alguns sacrifícios maiores em prol da pessoa parceira, tal como ajudando em algum problema de saúde, financeiro ou familiar.

Do mesmo modo, poderá receber essa doação cativante e efetiva de seu par para algum desafio que você vem passando ou passará neste mês.

Também é um período em que há o potencial de realizar um grande sonho em termos familiares ou mesmo conjugais, tal como noivando, casando, engravidando ou o nascimento de bebê na família.

ANO PESSOAL 5 – TRIMESTRE PESSOAL 6 – MÊS PESSOAL 1

SOLTEIROS

Tem um lado seu que poderá desejar manter a liberdade, uma vez que o 5 (de seu Ano Pessoal) e o 1 (de seu Mês Pessoal) apreciam não se privarem por conta de compromisso afetivo e terem condições de viajarem, por exemplo.

Como estamos num período de confinamento por conta do covid-19, talvez seja simplesmente querendo ficar na sua, pesquisando, estudando, curtindo as redes sociais. Ou tendo diversas ideias, novidades e percepções de como poder superar crises e se envolver em novas experiências progressistas.

Todavia, também tem um lado romântico no ar, uma vez que o Trimestre Pessoal 6 está aí presente neste seu ciclo de vida.

Se ele tiver espaço em seu dia-a-dia, você poderá aproveitar o poder tecnológico do 1 e do 5 para iniciar um romance virtual ou conhecer alguém por meio de algum aplicativo.

COMPROMETIDOS

Neste mês, a impaciência com a pessoa parceira poderá estar em evidência. Esse lado inquieto e elétrico tanto do 1 (de seu Mês Pessoal) e do 5 (de seu Ano Pessoal) poderá colocar mais lenha na fogueira das insatisfações, uma vez que estará com elevadas expectativas em relação ao seu par (por se encontrar no Trimestre Pessoal 6).

Daí, diante de alguma decepção pelo fato da pessoa parceira não ser perfeita e nem a relação estar no nível tão idealizado por você, poderá haver atrito.

Procure dialogar com quem se relaciona com você a respeito do que almeja de renovação, novidade e mais excitação no vínculo de vocês.

ANO PESSOAL 6 – TRIMESTRE PESSOAL 8 – MÊS PESSOAL 2

SOLTEIROS

O momento é bastante propício para o envolvimento afetivo. Porque os números 2 (de seu Mês Pessoal) e 6 (de seu Ano Pessoal) estão diretamente associados ao desejo pelo companheirismo e pela troca amorosa.

Tendo em vista que se encontra no Trimestre Pessoal 8, número que mostra o potencial de concretizar metas, você poderá direcionar essa força realizadora do 8 para sua vida afetiva. Ou seja, atrair e conquistar alguém para estabelecer o início da construção dessa união. Mas apenas se você perceber que poderá ser uma relação segura, consistente a longo prazo.

Porque todos esses números que se conjugam em maio prezam por uma ligação sólida e duradoura. Como estamos numa época de isolamento por conta da pandemia, precisará encontrar alguma estratégia para aproveitar esta fase apropriada para o amor.

COMPROMETIDOS

Eis um período que demandará muitos ajustes entre você e seu par. O 2 (de seu Mês Pessoal) e o 6 (de seu Ano Pessoal) mostram o quanto haverá um desconforto grande em função de alguma divergência em sua vida afetiva.

Em vez de um assumir uma posição autoritária e o outro uma atitude passiva, será fundamental dialogarem bastante sobre como podem aparar essas arestas e superarem as diferenças em prol de um novo nível de união entre você e seu par. Tenha uma especial atenção para os conflitos financeiros e familiares.

Diplomacia, compreensão ao entender os valores e os pontos de vista do outro, bem como maturidade e senso de justiça serão as melhores ferramentas para você e a pessoa que ama se entenderem e não se separarem.

ANO PESSOAL 7 – TRIMESTRE PESSOAL 1 – MÊS PESSOAL 3

SOLTEIROS

Esses três números conjugados neste seu mês de maio apontam para uma tendência maior a curtir a liberdade, não querendo se privar por nenhum compromisso sério. Na verdade, a disposição é em experimentar, conhecer gente nova, namorar e transar bastante.

Como estamos numa época de isolamento por conta da pandemia, talvez você possa usar os recursos tecnológicos (tão enfatizados nos números 1 e 3), a fim de conhecer alguém e estabelecer um namoro virtual por enquanto, até a quarentena ser encerrada.

COMPROMETIDOS

Maio será propício para ter ideias de como apimentar a relação com seu par, a fim de criar novidades e experimentar mais prazer.

As simbologias do 1 e do 3 (de seu Trimestre e Mês Pessoais) apontam para essa tendência de querer sair da rotina e iniciar um ciclo de mais troca de ideias e diversão na vida a dois.

Como estamos numa quarentena, coloque toda a criatividade que esses números também representam pra funcionar. Também precisará de mais espaço para seus próprios projetos e estudos.

Saiba usar as palavras para explicitar de um jeito afetuoso e claro essa necessidade sua.

ANO PESSOAL 8 – TRIMESTRE PESSOAL 3 – MÊS PESSOAL 4

SOLTEIROS

Encarar a vida a dois com uma certa desconfiança poderá ser uma tendência neste período. Porque tanto o 4 (de seu Mês Pessoal) quanto o 8 (de seu Ano Pessoal) não gostam de aventuras e riscos desnecessários.

Eles preferem que tudo seja muito bem planejado e tenha o máximo possível de segurança para poder desfrutarem o prazer de dar e receber amor. Então, enquanto a simbologia do 3 (de seu Trimestre Pessoal) sinaliza uma época romântica, para se abrir a uma relação amorosa, a outra pessoa precisará mostrar que realmente quer um compromisso sério, estável e duradouro.

Se não for assim, você poderá preferir continuar se dedicando às responsabilidades familiares, domésticas ou profissionais. Afinal, há muito o que planejar, executar e realizar neste mês.

COMPROMETIDOS

Saber colocar em prática alguma meta é uma habilidade compartilhada pelo que a simbologia do 4 (de seu Mês Pessoal) e do 8 (de seu Ano Pessoal) representam.

Edificar ou reestruturar as bases da relação serão os objetivos deste período. Tudo em prol da vivência efetiva do romantismo que o 3 (de seu Trimestre Pessoal) aponta.

Então, estabelecer acordos com a pessoa parceira sobre o que precisam se dedicar de forma prática e competente, a fim de construir ou reconstruir as bases de prazer e companheirismo do vínculo de vocês será fundamental.

ANO PESSOAL 9 – TRIMESTRE PESSOAL 5 – MÊS PESSOAL 5

SOLTEIROS

Se não estivéssemos numa época de pandemia com o isolamento acontecendo, eu diria que este mês seria muito apropriado para você viajar, fazer cursos, ir a palestras e se socializar bastante para conhecer gente diferente e interessante.

Desses contatos, poderia se interessar por alguém ou simplesmente se abrir para novas experiências sexuais e aventuras românticas sem se prender a ninguém. Mas como estamos numa época de quarentena, talvez tudo isso possa ser, pelo menos um pouco, vivido de forma virtual.

Usar aplicativos e redes sociais para conhecer outras pessoas e estabelecer trocas interessantes com elas.

COMPROMETIDOS

Esse seria um excelente período para tirar férias e viajar com a pessoa parceira para uma nova lua de mel, por exemplo. Porque o momento é de ter menos compromisso e de curtir a liberdade de viajar e desfrutar de novos prazeres na vida a dois.

Todavia, estamos numa época de pandemia e viajar é algo fora de cogitação. Portanto, busque outros meios de experimentar o novo com a pessoa amada.

Será importante também vencer uma grande crise gerada por surpresas ou mesmo forte insatisfação com a rotina e as condições atuais entre você e seu par. Abra-se para o novo e apresente soluções para que um novo ciclo, mais estimulante e repleto de propósito, comece a vigorar em seu relacionamento amoroso.

Mudanças significativas tenderão a ocorrer neste mês de maio, porque o 5 e o 9 são números de fortes transições e alterações em nossa vida.

Yubertson Miranda

Yubertson Miranda é numerólogo, astrólogo e tarólogo e é graduado em Filosofia. Ama encontrar significado nos eventos do dia a dia. É autor das análises numerológicas do Personare.

