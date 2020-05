Latam anuncia que a partir de 11 de maio o uso de máscaras será obrigatório em todos os voos

View this post on Instagram

De las mejores fotos de nuestro Airbus A350, esta es especial. Un reconocimiento a @Vicente.qd, spotter chileno que comparte con nosotros su amor por la aviación y lo plasma en fotografías. ¡Gracias! . Entre as melhores fotos do nosso Airbus A350, essa é especial. Um reconhecimento a @vicente.qd, spotter chileno que compartilha conosco seu amor pela aviação e o representa em fotografias. Obrigado! . Among the best photos of our Airbus A350, this one is special. This is our acknowledgment to @Vicente.qd, a Chilean spotter who shares with us his love for aviation and embodies it in photographs. Thank you!