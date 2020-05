Game PUBG promove nesta semana competição ‘Quebra-Pau’ para os jogadores

O game PUBG promove nesta semana a competição ‘Quebra-Pau’. Como revelado, o evento é mais uma iniciativa que visa estreitar os laços da marca PUBG com jogadores e membros da comunidade. Com sorteios e premiações de keys ao final das batalhas.

O Quebra-Pau poderá ser acompanhado ao vivo todas as quintas-feiras e contará sempre com a presença de ilustres convidados.

De acordo com as informações, os combates serão disputadas no formato “melhor de três”, sendo uma partida no modo Battle Royale Clássico e outras duas com regras mais casuais voltadas ao entretenimento e curtição.

O horário de check-in dos jogadores inscritos será feito por ordem de chegada, das 18h10 às 18h20 de quinta-feira (7). A transmissão começa às 18h30 e pode ser vista nos canais oficiais de PUBG.

“As partidas serão disputadas no PC no modo de jogo Duo (2 jogadores) e somente em primeira pessoa. Em cada dia de batalha, serão jogados três tipos diferentes de mapa”, detalhou.

Com informações do PUBG

LEIA TAMBÉM: