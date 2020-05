Pouco dinheiro para delivery? Veja como fazer a esfiha do Habibs em casa

Nem sempre é possível pedir delivery para acabar com a vontade de comer algo diferente. No entanto, muitas receitas podem ser feitas em casa. Você pode, por exemplo, fazer a esfiha do Habibs. Confira a receita do canal do Eduardo Perrone.

INGREDIENTES:

Massa:

1kg de farinha de trigo

350ml de leite morno

250ml de água

150ml de óleo

2 colheres de sopa de margarina

1 colher de sopa de açúcar

1/2 colher de sopa de sal

10g de fermento seco

Recheio de carne:

600g de carne moída

1 tomate grande picado

1 cebola picada

Suco de 1 e 1/2 limão taiti

sal a gosto

Recheio de Queijo:

300g de queijo mussarela ralado

1 caixinha de creme de leite salsinha

cebolinha a gosto

sal a gosto

MODO DE PREPARO