Cabelo branco: use este corante caseiro para acabar com os fios grisalhos

Se os fios grisalhos tomaram conta da sua cabeça e agora, durante a quarentena, você não consegue pintar o cabelo, saiba que há uma solução: o corante caseiro de gengibre. Ele escurece as mechas, hidrata os fios, combate a caspa e elimina a gordura do couro cabeludo.

Ingredientes

1 raiz de gengibre

1 colher (sopa) de azeite

1 colher (sopa) de mel

1 xícara de água

Modo de preparo

Rale o gengibre e deixe-o ferver com a água em fogo baixo. Em seguida, coe e adicione o mel e o azeite.

Modo de uso

Divida o cabelo em mechas e aplique o corante de gengibre com um pincel, da raiz às pontas. Cubra o cabelo com uma touca e deixe agir por 40 minutos. Enxague com água fria.

Fonte: Nueva Mujer