Smartphones: os melhores aplicativos de fotografia para iOS e Android

O aplicativo de câmera que temos por padrão em nossos smartphones tende a fazer um bom trabalho, dentro do possível. No entanto, pode conter algumas limitações.

Para isso, existe alguns apps de terceiros para iOS e Android, com novas possibilidades. Conforme revelado pelo site especializado Fayerwayer, confira algumas sugestões:

Prime – RAW Manual Camera (iOS)

Controle manual completo de: Foco com o Smart Focus Peaking, ISO, Velocidade do obturador, Balanço de Branco, Compensação de exposição e Preencher brilho do flash.

Reprodução

Apesar de não ser gratuito, o 'Prime – RAW Manual Camera' para o sistema operacional iOS tem uma ótima avaliação.

Open Camera (Android)

Um aplicativo que permite tirar fotos com melhor qualidade, com opções bem simples para os usuários.

Reprodução

É possível fazer o balanço de branco, alterar o ISO e estabilizar a foto, se necessário. Totalmente gratuito para Android.

Manual – RAW Camera (iOS)

Exposição personalizada para a câmera do iPhone. Uma interface simples para controles poderosos, salvando imagens no formato RAW.

Reprodução

Controle independente total de obturador, ISO, foco e compensação de exposição. Apesar de não ser gratuito, tem ótima avaliação.

Footej Camera 2 (Android)

Com uma interface clean, o aplicativo Footej Camera 2 tem muitas funções para permitir que o usuário capture fotos de qualidade profissional.

Reprodução

Permite controlar o ISO, a velocidade do obturador e outras opções. Além disso, permite salvar os arquivos em RAW.

