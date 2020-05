Os signos que são os ex mais difíceis de aguentar do zodíaco

Relacionamentos vêm e vão, mas os ex ficam. Algumas pessoas preferem manter uma relação de paz e amizade, enquanto outras acham que distância é o melhor remédio. O fato é que uns ex são mais difíceis de aguentar do que outros e, por incrível que pareça, isso também pode ter a ver com o seu signo.

Confira os tipos de ex mais difíceis de aguentar do zodíaco:

Escorpião

Ele gruda no pé porque não aceita cair no esquecimento. Portanto, intenso que só ele, será o tipo de ex que liga de noite depois da balada ou envia mensagens meses após a separação. Se ficam feridos em silêncio, costumam tratar de saber o que você anda fazendo e ao encontrar qualquer coisa suspeita pensam que aquilo foi feito justamente para machucá-lo.

Leão

Eles lidam com o término como se fosse uma humilhação e ficam destruídos ao saber que alguém não os ama, porque isso afeta o seu ego. Não é uma má pessoa, mas terminar com eles é um processo doloroso porque quase sempre tentam se vingar mostrando que estão melhores sem o outro.

Gêmeos

O geminiano odeia viver só, especialmente se ele se sentir abandonado por alguém a quem deu tudo o que podia. Por isso, ele será o ex que tentará se manter presente ou ser amigo, mesmo que você não queira. Sabe aquela mensagem de “oi sumido” muitos anos após o término? Certamente foi enviada por um geminiano.

Virgem

Do lado de fora ele faz o tipo que superou tudo e está super bem com o término, mas por dentro eles sentem raiva e estão seguindo seus passos nas redes sociais. O virginiano demora para se entregar a uma pessoa, por isso, ele é o tipo de ex que vai tentar reatar, uma, duas, três vezes e se não rolar, é bem capaz que você nunca mais volte a ouvir falar dele.