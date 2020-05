Lançamento da Turma da Mônica: guia de receitas saudáveis para a quarentena

O novo lançamento da Turma da Mônica é o guia "Receitas para preparar com a turminha em casa". O material traz 16 opções de refeições para café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar – e é protagonizado pela Magali!

Reprodução

As receitas são alternativas saudáveis para mães e pais conseguirem variar o cardápio durante o isolamento social. Também são perfeitas para fazer junto com as crianças, tornando o momento de cozinhar mais divertido.

A Mauricio de Sousa Produções (MSP) elaborou o guia da turminha com a orientação do programa Meu Pratinho Saudável, que é referência em alimentação infantil. Todo sábado, a Turma da Mônica posta uma receita nos stories do Instagram. Também é possível baixar o guia completo.

