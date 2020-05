Guia rápido para lavar corretamente frutas, legumes e verduras para evitar contágios

Com tantos vírus e bactérias por aí, ​​é importante lavar bem as mãos e manter a higiene pessoal impecável. Esses cuidados também valem para o que consumimos, especialmente as frutas, os legumes e as verduras em casa.

Todos os alimentos podem conter micróbios e substâncias químicas que podem causar doenças. Portanto, é importante que eles sejam lavados adequadamente.

Guia rápido de limpeza

A opção mais viável é lavar as frutas e os legumes embaixo da torneira e com bastante água. Eles não devem ser deixados de molho, pois isso favorece o risco de contaminação cruzada.

Se eles tiverem muita sujeira, como as batatas, é aconselhável usar uma escova ou esponja sem sabão para remover possíveis contaminantes.

Desinfecte a peça inteira. Não espere para cortar ou descascar as frutas e os legumes. Dessa forma, você evita que os patógenos da superfície cheguem ao interior da comida.

Se você deseja uma limpeza mais profunda, use alguns produtos 100% naturais. Podem ser utilizados produtos como limão e vinagre.

Materiais de limpeza

O vinagre e o suco de limão têm uma acidez que ajuda a eliminar bactérias e resíduos de pesticidas. Com ½ litro de água e 1 xícara de vinagre, as frutas e legumes podem ser desinfetados por 10 minutos.

Se desinfetado com iodo, levará 20 minutos para mergulhá-lo em água para lavar os alimentos. O iodo é ideal para frutas.

O bicarbonato de sódio é outro aliado. Dilua 1 colher (sopa) de bicarbonato de sódio em 1 litro de água e deixe de molho por 10 minutos.

Fonte: Nueva Mujer