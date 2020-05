A mãe de cada signo segundo os filhos

Sabe como entendemos a mãe de cada signo? Pela Lua no Mapa Astral. A lua é um indicador do feminino e mostra a forma como percebemos a nossa mãe. Como qualquer posicionamento astrológico, há atributos sentidos como positivos e outros vistos como negativos, porque a mãe é um ser real, com qualidades e defeitos.

Confira onde está a sua Lua no Mapa Astral para entender a forma como percebemos a mãe de cada signo. Anote qual o signo ocupado pela Lua no seu mapa e, a seguir, leia a descrição.

Entenda que é o posicionamento no mapa dos filhos de uma mãe que descreve como a figura materna é vista.

Por exemplo, se você tem a Lua em Virgem no seu Mapa Astral, você ENXERGA a sua mãe por aquele viés, mesmo que ela tenha outro signo solar. A Lua descreve a sua mãe para você.

Seu irmão pode enxergar a sua mãe por outro ângulo, até porque, com cada filho, a mãe pode estar em um momento diferente e ter uma relação diferente também.

Atenção, mulheres! A Lua também descreve como você exerce a maternidade. E isto vale até para quem não têm filhos, pois pode-se ser maternal com sobrinhos, afilhados, animais, amigos etc.

Além disso, a Lua tem a ver com a forma como se expressa sentimentos. Rege com o que nos ligamos emocionalmente.

LUA EM ÁRIES

Você Percebe a mãe como corajosa, ousada, líder, energizada, rápida e ativa. Vê a mãe com atributos mais Yang, de uma mulher que não espera acontecer e vai à luta.

Às vezes, porém, ela pode ser braba, impaciente e explosiva. Em alguns casos de Lua em Áries, você pode perceber a mãe como egoísta, muito focada nela mesma.

LUA EM TOURO

No seu melhor, a Lua em Touro representa uma mãe bastante afetiva, que abraça, dá carinho, tem uma casa e mesa farta, mas que também é prática e com os pés no chão, pois este é um signo do elemento Terra.

A fixidez deste signo faz a mãe ser percebida como teimosa e centralizadora, e talvez alguém que avalia muito o filho pelo sucesso material.

LUA EM GÊMEOS

A mãe é percebida como comunicativa, curiosa, versátil, maleável, falante. É aquela mãe que liga, manda mensagens e está sempre em contato. A mãe também pode ter sido percebida como juvenil e até irresponsável, como se ainda fosse um pouco adolescente, ou como muito tagarela e ansiosa.

Este é o posicionamento do Mapa do Brasil e descreve o nosso povo (a Lua é o povo): comunicativo, adaptável, mas às vezes inconstante e procurando por “jeitinhos” de resolver as coisas, nem sempre de forma responsável.

LUA EM CÂNCER

A mãe pode ser percebida como protetora, tradicional, apegada à família e dona do espaço doméstico. Você pode sentir algo como eterna carência por não ter havido um lado mais protetor da sua mãe.

A Lua em Câncer é o posicionamento do Mapa Astral da cidade de Salvador, com as tradicionais senhoras baianas (o feminino é muito forte neste posicionamento) vendendo comidas deliciosas.

A comida é algo central para a Lua em Câncer, um elemento de ligação emocional com a sua família.

LUA EM LEÃO

A mãe é vista como divertida, animada, calorosa e festeira. Mas também pode ser orgulhosa e aquela “mãe diva”, que quer ser o centro das atenções e vive fazendo dramas.

É a famosa “mãe leoa”, que defende e apoia seus filhos, é algo ligado a este posicionamento.

LUA EM VIRGEM

Você enxerga a sua mãe como prática, eficiente e com quem dá para contar. É aquela mãe que levanta cedo para fazer o seu café da manhã.

Esta mãe é percebida por seu lado muito crítico e interferente, como se sempre estivesse apontando alguma falha ou defeito.

LUA EM LIBRA

Você percebe sua mãe como sociável, elegante, diplomática e preocupada com o outro.

Porém, em alguns casos, a mãe da pessoa com Lua em Libra parece estar muito mobilizada pelo seu relacionamento afetivo, ser hesitante e indecisa, ou, ainda, ser sentida como um pouco distante por você.

Quem tem este posicionamento é o ator Bradley Cooper, conhecido por seu charme (Libra) e pelas mulheres bonitas com quem se relaciona (Libra).

Relacionamento afetivo, aliás, é crucial para quem tem este posicionamento.

LUA EM ESCORPIÃO

A mãe da pessoa com esta Lua é vista como leal, envolvida, profunda e alguém com quem é possível contar nas horas de crise.

Todavia, muitas vezes, a relação com esta mãe é sentida como sendo complicada. A mãe é vista como muito interferente, por vezes, intensa ou crítica demais.

LUA EM SAGITÁRIO

Você enxerga a sua mãe como animada, aventureira, incentivadora de grandes projetos, alegre e otimista.

Porém, percebe a mãe como exagerada, dona da verdade, gastadora e só aceitando “o melhor”. Em alguns casos, um pouco egocêntrica também.

LUA EM CAPRICÓRNIO

Você vê a sua mãe como responsável e inserida no mundo real, além de muito ligada a carreira ou a profissão.

É uma mãe que ensina sobre as realidades da vida e preparada para o mundo.

Pode, ainda, ser vista como rígida ou ter muitas frustrações, e nem sempre parecer muito carinhosa, muito embora quem tenha esta Lua, quando vai ser mãe, faça muito bem este papel.

LUA EM AQUÁRIO

Você vê a sua mãe como uma pessoa inteligente, articulada, de cabeça aberta, amiga, humanista.

Há quem veja a mãe como muito desvinculada, imprevisível e até irresponsável.

LUA EM PEIXES

A mãe é vista como sensível, empática, espiritualizada, criativa, amorosa. A ligação com a mãe pode ser muito forte.

Porém, pode ser vista como confusa, codependente, com dificuldades físicas ou psíquicas (com chance de sofrimentos nestes âmbitos) e até sensível em excesso.

