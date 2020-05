Tecnologia: Apple surpreende com o lançamento do novo MacBook Pro de 13 polegadas com Magic Keyboard

A Apple surpreendeu os usuários, nesta segunda-feira (4), com o lançamento do novo MacBook Pro de 13 polegadas com Magic Keyboard.

O aparelho conta com tela Retina, com tecnologia True Tone, oferecendo mais de 4 milhões de pixels e milhões de cores, além de 500 nits de brilho.

Reprodução

Em seu modelo básico, ele possui um disco de armazenamento SSD a partir de 256 GB. As versões são equipadas com “processadores de até 10ª geração e desempenho gráfico até 80% mais rápido.”, detalhou a empresa.

O MacBook Pro de 13 polegadas também vem com alto-falantes que fornecem som estéreo amplo imersivo, Touch ID para login fácil e compras on-line seguras, Touch Bar com controles dinâmicos e contextuais. Confira os valores no mercado brasileiro:

Processador de quatro núcleos e 1,4 GHz (Turbo Boost até 3,9 GHz) – Memória de 8 GB – e armazenamento de 256 GB: R$ 14.229,00

Processador de quatro núcleos e 1,4 GHz (Turbo Boost até 3,9 GHz) – Memória de 8 GB – e armazenamento de 512 GB: R$ 16.229,00

Processador de quatro núcleos e 2,0 GHz (Turbo Boost até 3,8 GHz) – Memória de 16 GB – e armazenamento de 512 GB: R$ 21.799,00

Processador de quatro núcleos e 2,0 GHz (Turbo Boost até 3,8 GHz) – Memória de 16 GB – e armazenamento de 1 TB: R$ 23.799,00

Com informações da Apple

