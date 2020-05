O signo do zodíaco que mais se envolve em mistérios

Nascidos entre 23 de outubro a 21 de novembro – sob o elemento água e a pedra natal Topázio –, o signo de escorpião é visto como um dos mais complexos do zodíaco. Grande parte disso se deve a sua reputação de serem misteriosos e reservados.

No entanto, quando você conhece alguém deste signo, percebe que além de um grande coração, eles podem ser muitos leais e gentis, fazendo grandes esforços para ajudar pessoas que realmente precisam.

Os escorpianos possuem uma grande ligação com o mundo espiritual e facilidade para se conectar com ele. Isso faz com que eles possam ser dotados de muitos pressentimentos, intuição e também sonhos premonitórios.

Curiosamente, os escorpianos possuem uma personalidade que afasta totalmente algumas pessoas e atrai de forma muito intensa outras. Praticamente não existe meio termo nas relações desse signo e isso, geralmente, atrai mal entendidos para a sua vida.

As áreas que mais o desestabilizam são a vida amorosa e a financeira. Se algo vai mal com o seu relacionamento, trabalho ou projetos de renda, ele tende a se sentir perdido e pode não só deixar os sentimentos negativos tomarem conta, como se tornar pessoas extremamente infelizes e tóxicas.

Vida amorosa

É difícil começar um relacionamento com o signo de escorpião. Já que ao mesmo tempo que exigem bastante, também querem a sua liberdade.

Eles encontram a harmonia quando encontram alguém que seja compatível com eles e que, além de corresponder ao seu intelecto, também entenda sua personalidade e seja tão sexual como eles.

Geralmente, sua maior compatibilidade são com os signos de:

Câncer

Escorpião e Câncer se entendem mentalmente, fisicamente e emocionalmente mais do que qualquer outro signo.

Áries

Possuem uma intensidade profunda e inexplicável, pois além de se corresponderem, precisam um do outro.

Touro

Os taurinos transmitem confiança para os escorpianos, estimulando que eles se sintam mais abertos pra o mundo.