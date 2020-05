Cautela nas finanças: previsão para semana de 4 a 10 de maio de 2020

Entramos em um período de vibrações astrológicas positivas, especialmente até a sexta-feira (08). A previsão para a semana de 4 a 10 de maio começa com o Sol fazendo bom aspecto com Netuno, favorecendo toda forma de conexão espiritual e meditação e a empatia entre as pessoas.

Porém, esta “bolha positiva” pode se romper a partir do fim de semana, quando Mercúrio em Touro começar a quadrar Marte em Aquário. Isso pode trazer maior potencial de brigas, polêmicas e desentendimentos e, ainda, agitação e irritação no dia a dia e com notícias.

Aproveite a boa maré até lá, já que a Astrologia é feita de ciclos.

Outra coisa que vai requerer mais cuidado em maio é a parte financeira, gastos, relacionamentos e parcerias. Vênus faz contato difícil com Netuno sugerindo potencial de demoras, armadilhas e situações enganosas e ilusórias nestes temas.

Com base no céu astrológico geral, confira as previsões para semana de 4 a 10 de maio de 2020. Essas são tendências que podem ser sentidas por todos. Para entender também as previsões particulares para a sua vida consulte o Horóscopo Personare.

Previsão para Maio: cautela com finanças

Maio começa com uma quadratura, que é um aspecto astrológico desafiador, entre Vênus e Netuno que vai nos acompanhar durante todo o mês. Você pode assistir a live sobre as previsões para Maio no vídeo:

O período pede discernimento com os seguintes temas:

valores

finanças

compras

investimentos

Esses quatro assuntos poderão estar mais confusos, sujeitos a desperdícios e escolhas equivocadas. O dinheiro pode ser gasto mais rapidamente e demorar mais para entrar.

A parte financeira mundial ainda deve ficar difícil neste mês, por conta desse aspecto no contexto de uma pandemia, em que a taxa de contaminação também deve continuar alta, como foi explicado no vídeo acima.

Maio requer cuidado e avaliação com parcerias e associações, não sendo o período mais propício, portanto, para firmar contratos de longo prazo.

A previsão para maio também sugere que, coletivamente, estamos mais sujeitos a golpes por celulares, aplicativos, clonagens de cartão de crédito. Por isso, vai ser importante ficar mais atento para evitar dissabores e perdas financeiras.

Propagandas enganosas e notícias falsas podem circular mais, especialmente entre 20 e 23/05, quando Mercúrio também quadrar Netuno.

No âmbito afetivo, para quem está solteiro, conhecendo pessoas através de aplicativos, vai ser preciso ser, igualmente, mais cauteloso, já que Netuno pode inflacionar expectativas e/ou trazer situações que podem ser enganosas.

Para quem está em um relacionamento, a fase pode indicar a demanda por mais sensibilidade, fantasia ou romantismo, e, quando isto não acontecer, gerar um pouquinho de decepção.

Também pode trazer um pouco mais de preguiça e acomodação ao casal, mas, por outro lado, reduz o potencial de brigas e conflitos, a menos que haja um aspecto astrológico em paralelo que estimule isto, como o do tópico anterior.

Bem usada, esta combinação favorece o entretenimento e o lazer, já que incrementa a fantasia e a sensibilidade.

Previsão para semana começa com boas vibrações

Sol e Mercúrio caminham juntos, destacando (Sol) o poder da expressão e comunicação (Mercúrio) nesta semana, em uma fala que pode ser afetuosa e, ao mesmo tempo, prática e alicerçada no plano concreto, por transitarem por Touro.

Touro tem a ver com finanças e assuntos práticos do dia a dia. As comunicações tende a estar mais persuasivas e focadas, em um período mais fácil de se expressar, aproveite!

Por outro lado, a proverbial teimosia taurina pode indicar pequena abertura a novas ideias se não houver a menor inclinação para isto.

Sol e Mercúrio também fazem contato positivo com Netuno, o que abre caminho para suavizações em atitudes e também palavras.

Netuno é o planeta que nos conecta com estados vibratórios mais elevados. A previsão para semana é positiva para:

meditar, visualizar e orar

ter algum contato com a natureza, mesmo que seja ouvindo sons da natureza no computador

tentar acalmar as pessoas e buscar calma interior

ter gestos de empatia e solidariedade

fazer trabalhos de cura

realizar trabalhos internos de perdão

buscar uma ponte de entendimento com o outro, já que tende a haver mais compreensão e empatia

Até quinta-feira (07), por conta de Mercúrio em aspecto com Netuno, está favorecido que se misture a firmeza de Touro com toques de delicadeza ou diplomacia na comunicação.

Sabe aquela expressão “água mole em pedra dura, tanto bate até que fura”. A capacidade de vencer resistências com sutileza e habilidade está ampliada. E, também, de inspirar positivamente outras pessoas!

Previsão para o fim de semana: aumento de irritabilidade

A harmonia do aspecto acima, porém, tende a mudar a partir de sábado (09), ou até um pouco antes disso, pois Mercúrio faz aspecto desafiador para Marte, com continuidade na semana seguinte. Veja o que pode ocorrer e, se possível, evite o que não for positivo.

– Dia a dia mais perigoso, com potencial de assaltos, acidentes, roubos. Um cuidado a mais com deslocamentos, por isto, vai ser essencial.

– Pode surgir algo que irrite/ ou agite, como uma notícia, contratempo ou até uma fala mais agressiva da outra pessoa. Conte até dez para não entrar na energia do outro e responder com firmeza e/ou assertividade, mas de forma adequada.

– Para algumas pessoas, o cotidiano pode ficar mais corrido e agitado.

– O aspecto vai predispor a fala impulsivas e também agressivas. Assim, por exemplo, se você colocar um post polêmico, aguarde por respostas exaltadas. O aspecto vai dividir quem tem pontos de vista mais conservadores e quem tem visões mais radicais, por envolver os signos de Touro e Aquário.

– Obviamente, toda esta agitação também vai aparecer nos noticiários, com notícias de acidentes, polêmicas, debates acirrados e discussões.

Na medida do possível, tente jogar a agitação para uma atividade física feita em casa, e talvez até com arrumações.

Pense duas vezes antes de entrar em discussões que só desgastem. Lembre-se, também, de não aumentar problemas que também passam.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski mora no RJ e dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente ou à distância, focando no que o céu tem a dizer, mas também no que o livre arbítrio pode fazer.

