Unicef lança uma série de podcasts para crianças

"Deixa que eu conto” é o nome do projeto do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), que traz podcasts diários para crianças na fase pré-escolar (entre 4 e 5 anos) e em processo de alfabetização (dos 6 aos 8 anos).

Os conteúdos em audio são apresentados por duas contadoras de história – a pernambucana Carol Levy e a paulista Kiara Terra. Cada programa dura em média 30 minutos e está dividido em quadros que incluem contação de histórias, músicas e brincadeiras. “O Nabo Gigante”, “O Pinto Pimpão”e “O Jabuti e a Seriguela” são alguns dos títulos já disponíveis.

Segundo a entidade, a ideia é fazer com que todas as crianças, em especial as mais vulneráveis, tenham acesso a atividades que permitam a continuidade das aprendizagens em casa, nesta época de isolamento social. Os episódios do projeto "Deixa que eu conto" também serão disseminados para rádios de todo o país e compartilhados via WhatsApp, contribuindo para garantir às crianças o direito de aprender.

Leia também: ONG faz campanha para incentivar conversa entre pais e filhos na quarentena

“Com as escolas fechadas, há o risco de o isolamento social agravar as desigualdades nas aprendizagens, impactando especialmente meninas e meninos em situação de maior vulnerabilidade – entre eles, moradores de comunidades e periferias, indígenas e quilombolas, e crianças com deficiência”, explica Ítalo Dutra, chefe de Educação do Unicef no Brasil.

A ideia, com esses programas de áudio, é garantir oportunidades de aprendizagem de forma mais igualitária a crianças e adolescentes vulneráveis, buscando entender as especificidades de cada contexto. Isso inclui, segundo o fundo, organizar diferentes opções, como aulas e outros materiais complementares de aprendizagem online, via televisão ou rádio, adaptados às diferentes realidades.

Leia também: Quarentena também é sinônimo de (muitos) aprendizados para as crianças

Acesse aqui os podcasts do projeto "Deixa que eu conto":

Site do Unicef

Spotify

Youtube

Quer receber mais conteúdos como esse? Clique aqui para assinar a nossa newsletter. É grátis!