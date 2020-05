Curso online e gratuito da USP ensinará ciência para garotas

Astrominas, projeto do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas (IAG) da Universidade de São Paulo (USP) abre inscrição para um curso de cinco semanas que ensinará Astronomia, Matemática, Física, Geociência e Astrobiologia para que meninas, estudantes do 9o. ano de ensino fundamental e 1 e 2 anos do ensino médio.

“As atividades serão totalmente pela internet, com aulas, experimentos, murais, palestras, conversas com cientistas convidadas e orientação das chamadas “fadas madrinhas”, que vão compartilhar suas trajetórias e mostrar que as ciências, especialmente as ciências naturais e exatas, são áreas possíveis de serem exploradas por todas as meninas”, explica o jornal da USP.

