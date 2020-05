As cores que atrairão o melhor para cada signo do zodíaco no restante de 2020

Já estamos no quinto mês de 2020 e prontos para receber energias positivas! Confira as cores que atrairão o melhor para cada signo do zodíaco:

Áries

O azul claro o ajudará a atrair tranquilidade e luz; ao ser combinado com o branco a clareza mental pode ser estimulada.

Touro

O azul turquesa ajudará a aumentar o ânimo e vitalidade; ao ser combinado com o roxo pode atrair ainda mais iniciativa.

Gêmeos

O preto ajudará a atrair carisma e sabedoria; ao ser combinado com o azul contribuirá para a cura.

Câncer

O azul escuro e claro atrairão a calma e segurança que ajudará a ter mais motivação para ir atrás dos sonhos.

Leão

O dourado ajudará a desenvolver a claridade dos pensamentos para encontrar os melhores caminhos; ao ser combinado com o cobre atrairá a força e serenidade.

Virgem

O violeta ajudará a transformar situações em algo mais positivo; ao ser combinada com o azul atrairá mais calma e sabedoria.

Libra

O azul turquesa irá atrair alegria e relaxamento; quando combinado ao marrom ajudará a aterrizar os ânimos e ter mais produtividade.

Escorpião

O azul o ajudará manter a calma e prudência; quando combinado ao laranja atrairá a força interna e equilíbrio.

Sagitário

O verde ajudará a atrair o equilíbrio e energias de cura; quando combinado ao prata potencia a força interna e o domínio da mente.

Capricórnio

O bege trará mais paz e tranquilidade; quando combinado com o roxo ajudarpa a atrair a coragem e harmonia com as decisões.

Aquário

O vermelho irá atrair a coragem para tomar decisões e estado de alerta diante de perigos; ao ser combinado com o amarelo potencializará o poder de prevenção e proteção.

Peixes

O marrom irá colaborar para não duvidar e ter mais clareza; a sensação de estar com os pés no chão irá aumentar ao usar também o cinza.