WhatsApp vai liberar mega recurso para os usuários em breve

O aplicativo de mensagens WhatsApp, para Android e iOS, vai liberar um mega recurso para os usuários em breve.

Como revelado anteriormente, o app trabalha, desde o ano passado, em um novo recurso que permite usar a mesma conta em vários dispositivos, de forma simultânea.

Isso significa que o usuário não será desconectado do dispositivo principal ao tentar fazer login a partir de um telefone diferente.

Atualmente, o app já adicionou algumas funções importantes no recurso. A novidade será muito importante, especialmente se o usuário tiver um tablet (como segundo dispositivo).

Por exemplo, os usuários do sistema iOS poderão utilizar uma única conta do WhatsApp no iPhone e no iPad (que deve ser compatível, por meio de uma atualização, em breve).

