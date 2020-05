WhatsApp libera nova função para usuários dos sistemas Android e iOS

O aplicativo de mensagens WhatsApp liberou, nesta semana, um novo recurso para os usuários da plataforma.

Com isso, novas versões modificadas do app estão disponíveis na App Store e no Google Play.

Agora as ligações de voz ou de vídeo podem ter até 8 participantes. Para isso, é necessário que todos os participantes tenham a versão mais recente do WhatsApp.

A modificação faz parte de uma série de mudanças que serão implementadas pelo aplicativo de Mark Zuckerberg. Confira:

We're expanding @WhatsApp group video and voice calls to allow up to 8 people. pic.twitter.com/6efqB3rFyv — Facebook (@Facebook) April 24, 2020

