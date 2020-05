Os signos do zodíaco que têm mais dificuldades para amar e como mudar isso

Pode parecer exagerado dizer que estes signos não sabem amar, mas a verdade é que devido as suas características construir relacionamentos e viver esse sentimento não são tarefas simples para eles.

Veja os três signos que mais podem ter dificuldades no amor:

Virgem



É um dos signos mais independentes. Seu lado analítico o leva a prestar atenção em todos os detalhes do relacionamento e, assim que ele sente que perde o controle, começa a afastar as pessoas.

Seu mecanismo de defesa é se fechar e ele termina desconfiando de tudo, o que complica suas relações e faz com que muitas delas não consigam superar o período de um ano.

A única forma de melhorar essa característica é entender que cada pessoa é de uma forma e isso não está errado. Quando o virginiano começa a aceitar mais as diferenças e ser mais flexível com as suas ideologias, ele consegue finalmente conhecer o amor.

Reprodução / Tumblr

Sagitário

É um signo volátil, impulsivo e não consegue ficar em um só lugar. Embora seja muito engraçado e esteja sempre à espera de uma nova aventura, ele deixa a desejar quando o assunto é empatia, especialmente se sentem que estão perdendo a sua individualidade.

Diferente dos outros signos, não é difícil ver o sagitariano em relacionamentos. Contudo, eles geralmente mudam bastante de parceiros e podem se envolver em triângulos amorosos, perdendo pessoas valiosas nessas confusões.

As coisas começam a mudar quando eles passam a se preocupar verdadeiramente com o sentimento alheio e descobrem que é possível ter um relacionamento sem deixar de ser você mesmo e fazer as coisas que gostam.

Reprodução / Giphy

Gêmeos



Eles são indecisos e emotivos. O que torna o geminiano tão complicado é que eles conseguem amar de todo o coração, mas possuem uma grande barreira na hora de expressar o que sentem e a outra pessoa pode achar que eles não se importam.

Geralmente o geminiano é dedicado, mas também gosta de controlar as coisas a sua maneira – que não é lá a mais decidida ou que confronta e resolve os problemas. Isso faz com que seus parceiros se sintam solitários e vejam a chama se apagar aos poucos sem podem fazer muita coisa.

O geminiano vê as coisas darem certo quando resolve ser mais protagonista da sua vida e assumir as responsabilidades verdadeiramente. Quando ele toma as rédeas e começa arriscar novos caminhos, o amor se torna algo muito mais fácil.