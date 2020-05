Olheiras: use esta máscara de bicarbonato e óleo de coco para tratá-las

Acabar com as olheiras pode ser uma tarefa difícil, mas, em muitos casos, basta nutrir essa área do rosto com os ingredientes certos: óleo de coco e bicarbonato de sódio. Eles hidratam e clareiam a pele.

Como fazer a máscara para olheiras

Basta misturar 4 colheres (sopa) de óleo de coco e 2 colheres (sopa) de bicarbonato de sódio até obter um creme.

Aplique a máscara na pele e deixe agir por 20 minutos. Remova-a com água fria.

Fonte: Nueva Mujer