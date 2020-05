Farming Simulator 19 e Cities: Skyline são os games gratuitos de maio para PlayStation Plus

Farming Simulator 19 e Cities: Skyline são os dois jogos gratuitos, do mês de maio, para membros de PlayStation Plus (PS Plus) .

Como revelado pela Sony, nesta semana, ambos os títulos estarão disponíveis para baixar de 5 de maio até 1 de junho. Confira detalhes:

Cities: Skylines – PlayStation 4 Edition

“Será que você consegue transformar uma pequena comunidade em uma enorme megalópole? Em Cities: Skylines, o aclamado game de construção de cidades da Paradox Interactive, é você quem toma as decisões que farão sua cidade prosperar ou perecer”, revela a descrição.

“Será preciso uma mente estratégica para manter seu ecossistema longe do colapso, garantir a felicidade de sua população e o crescimento das indústrias necessárias para que sua metrópole cresça”. Confira trailer:

Farming Simulator 19

“A vida rural o aguarda em Farming Simulator 19! O estúdio desenvolvedor GIANTS Software encheu o título de passatempos de uma vida no campo para você se jogar enquanto mantém sua propriedade”, revela a descrição.

“Cultive, crie gado, plante florestas, ande em seus cavalos… ou simplesmente dê uma volta no seu trator John Dree ou em um dos mais de 300 veículos agriculturais autênticos”. Confira trailer:

Com informações da Sony

