3 vezes em que as crianças interromperam as entrevistas dos pais na quarentena

Por conta do isolamento social devido à pandemia de coronavírus, muita gente está trabalhando de casa – é o tão famoso home office. Com isso, telejornais e outros programas de TV estão realizando entrevistas através de videochamadas, com os entrevistados fornecendo as informações diretamente de seus lares. E uma das consequências disso é que as crianças interrompem as entrevistas de seus pais, roubando os holofotes e fazendo sucesso nas redes sociais.

Confira abaixo 3 ocasiões em que as crianças apareceram de surpresa na entrevista dos pais, transformando tudo em um momento muito mais descontraído (e fofo!) do que o originalmente planejado.

1. CNN Brasil

O professor Silvio Camacho falava à CNN quando seu filho de 4 anos fez uma participação especial. Se você também está trabalhando de casa e cuidando dos filhos, nos envie um vídeo com #CNNtodosjuntos falando dessa experiência. Seu relato pode aparecer na nossa cobertura especial. pic.twitter.com/TuHfkk5Pj3 — CNN Brasil (@CNNBrasil) April 5, 2020

Silvio Camacho, professor da PUC-Rio, dava uma entrevista à CNN Brasil quando seu filho de 4 anos apareceu e chamou a atenção até mesmo da âncora. "Eu estou vendo uma criança atrás do senhor", observou ela, que tratou a situação com muito bom humor e compreensão. O professor, muito sério, continuou a entrevista, enquanto o pequeno brincava com uma capa e com uma máscara de personagem, ganhando a simpatia dos espectadores.

2. Globo News

Em entrevista à Globo News, a infectologista Mirian Dal Ben foi interrompida pelo seu filho de três anos, que arrancou risadas da mãe com seu jeitinho. A apresentadora, assim como no caso anterior, foi compreensiva: "[Seu filho tem] a mesma idade da minha. A gente sabe das dificuldades", afirmou.

3. The Tonight Show, NBC (Estados Unidos)

https://www.youtube.com/watch?v=JECFjuPpgJo?t=262

Mais um exemplo de que as crianças interrompem as entrevistas dos pais, desta vez sendo o entrevistador que é interrompido. O americano Jimmy Fallon é apresentador do programa de entrevistas Tonight Show. Durante a quarentena, ele também está trabalhando de casa. Isso rende situações como esta: ao entrevistar a cantora Ciara e o jogador de futebol americano Russell Wilson, Jimmy foi interrompido por sua filha Winnie, que veio contar ao pai que seu dente caiu. Ciara e Russell celebraram o fato. A filha mais nova de Jimmy, Frances, também fez uma pequena participação especial.

Apesar de estar em inglês, é possível se encantar com a fofura das crianças e com a felicidade de Winnie ao informar todo mundo que mais um de seus dentes se foi.

