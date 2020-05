Lições (além da escola) que as crianças podem aprender na quarentena

Há muitas aprendizagens que as crianças podem aprender em casa nesta época de isolamento social. E elas não estão relacionadas apenas a conteúdos curriculares: são experiências que podem valer para toda a vida e incluem habilidades como autonomia, senso de responsabilidade, pensamento matemático e gerenciamento de emoções.

Patrícia Noleto, psicóloga infantil e uma das idealizadoras do workshop Treinamento de Pais, em Belo Horizonte, diz que as casas vivem uma nova dinâmica e isso exige estabelecer outras rotinas e outros combinados com todos os integrantes da família. “Esse momento diferente que todos nós estamos vivendo é um tempo de aprendizado para todo mundo, inclusive, para as crianças”, afirma a psicóloga.

Colaborar com as tarefas domésticas, aprender a respeitar o espaço dos pais, e mesmo jogar jogos como dominó podem contribuir para esse enriquecimento pessoal. “É importante que os pais, nesse momento, se dediquem a pensar em como promover tempo de qualidade, no que diz respeito à convivência familiar e atividades que gerem aprendizagens diversas para os filhos”, afirma Roberta Panico, pedagoga e diretora de desenvolvimento educacional da Comunidade Educativa Cedac, em São Paulo. Abaixo, saiba como as crianças podem vivenciar essas aprendizados.

Aprendizagens valiosas que a quarentena pode proporcionar às crianças

1. Senso de responsabilidade e autonomia. Com a mudança na rotina, os pais tiveram que assumir as tarefas domésticas e as crianças também podem colaborar com essas demandas. Isso contribui para que sintam-se importantes e tenham senso de pertencimento ao espaço em que vivem. “Podem ser coisas pequenas, não importa a complexidade da atividade, o que importa é a criança se sentir útil”, destaca Patrícia. Para tanto, há muitas tarefas nas quais elas podem ajudar: arrumar a cama, guardar as roupas, organizar os brinquedos no fim do dia, ajudar a fazer um bolo, lavar a louça, pôr a mesa nas refeições, guardar talheres, colocar a roupa no varal e varrer a casa (ainda que não fique perfeito).

2. Autocuidado. Durante o momento de higiene pessoal, a criança pode aprender sobre a importância de se cuidar. Isso vale, por exemplo, na hora escovar os dentes, que deve ser feito com cuidado e corretamente, sempre após as refeições. Serve também para a prática de lavar as mãos. A esta altura, a maioria das crianças (as maiores, pelo menos) já entendeu a necessidade de deixar as mãos limpas depois de brincar e antes de comer, para eliminar sujeiras e combater a proliferação de vírus, como o coronavírus e outros.

3. Respeitar o espaço do outro. Mesmo sendo difícil, a crianças terá de entender que os pais estão em casa o tempo todo, mas nem sempre disponíveis, pois terão outras demandas de trabalho ou mesmo domésticas. Compreender isso e respeitar a privacidade dos adultos é um desafio para os pequenos que pode se tornar uma grande possibilidade de aprendizado.

4. Pensamento matemático. Jogos como memória, dama e dominó ajudam a desenvolver o raciocínio lógico, a criatividade, a concentração e a capacidade de resolver problemas. Vale também criar novos jogos e as regras a serem seguidas.

