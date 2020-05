World of Warships prepara desfile virtual da marinha exclusivo para o Dia da Vitória

O game World of Warships, desenvolvido pela Wargaming, prepara um desfile virtual da marinha exclusivo para o 'Dia da Vitória'.

A data é comumente celebrada em 8 de maio, quando, em 1945, a Alemanha Nazista foi derrotada pelos Aliados na Segunda Guerra Mundial.

Como revelado, o evento ocorrerá ao vivo na próxima quarta-feira (06/05), a partir das 13h (horário de Brasília).

O desfile será transmitido ao vivo no canal do World of Warships na Twitch e contará com alguns dos navios de guerra mais emblemáticos dos Aliados, além de comentários de especialistas.

Com informações da Wargaming

