Receita: aprenda a fazer deliciosos muffins de banana

Mais uma sexta, e? Vamos ficar em casa! Tá osso, mas se tá difícil para gente que está em casa… imagina em um hospital. Melhor aguentar mais um tanto, vamos lá. E com isso, a Carla, uma amiga querida, pediu um MandaFoods para fazer junto com a fofíssima Manu, que tem quase três anos! Olha só que ideia boa.

Escolhi esse muffin de banana por vários motivos, porque é super fácil, não precisa de batedeira, liquidificador, nadinha, mistura tudo rapidinho na mão, a criança pode fazer quase sozinha! Outra, é muito saudável e delicioso! Você pode substituir a farinha integral pela branca, o açúcar mascavo pelo refinado, mas faça assim, se dê essa chance, você vai se surpreender, e a criançada vai adorar! E ainda tem um motivo afetivo, quando a Carla estava grávida da Manu, eu fiz esses bolinhos para ela de presente! Lembra, Carla?

Antes de começar, separe todos os ingredientes. Envolva a criança em todo o processo, deixe ela colocar a mão na massa de verdade. Vai ser divertido! Mas faça, mesmo sem crianças.

Muffins de banana

Ingredientes:

100 g de farinha de trigo integral

45 g de fubá fino (mimoso)

1 colher de chá de fermento químico (para bolo)

1 colher de chá de bicarbonato de sódio

100 g de açúcar mascavo

45 g de manteiga sem sal derretida

1 ovo batido

2 ou 3 bananas amassadas

85 g de iogurte natural (se não tiver em casa, esprema meio limão no leite em temperatura ambiente e espere talhar)

50 g de chocolate (ao leite ou amargo) picado

Modo de preparo:

Preaqueça o forno a 180 graus e forre as forminhas de muffins com papel (entre 8 e 10, depende do tamanho das bananas).

Peneire e misture a farinha, o fubá, o fermento e o bicarbonato em uma tigela e misture bem.

Em outra tigela misture a manteiga derretida, o ovo, a banana, o iogurte e o açúcar. Misture os secos com a colher e, por último, o chocolate.

Coloque nas forminhas de papel (preencha no máximo ¾ ) e asse até que fiquem douradinhos, vai dar mais ou menos uns 20 minutos. Quando sentir o cheiro de bolo na cozinha, já pode espetar o palito, se sair sequinho, está pronto!

Espere esfriar um pouco antes de tirar da forma e delicie-se!

Lara De Novelli é jornalista e cozinheira formada pelo Senac no curso Cozinheiro Chef Internacional, adora um fogão e é um ótimo garfo. Quando quiser falar comigo, [email protected]

Me siga nas redes:

@instagram.com/laradenovelli/