Jeans cargo: aprenda a usar a tendência mais confortável desta temporada

O jeans cargo tem inspiração militar, já que surgiu das calças usadas pelo exército britânico. Hoje, no entanto, tornou-se uma das roupas favoritas daqueles que amam o conforto das calças largas.

Neste ano, a tendência ressurgiu com diferentes modelos assumindo o guarda-roupa das celebridades e das influenciadoras mais bem vestidas.

A seguir, você descobre os segredos para usar jeans cargo em qualquer ocasião.

Até a cintura

Escolha modelos de corte alto que realçam a sua cintura para evitar perder a silhueta.

Reprodução/Pinterest

Com acessórios

Tente combiná-lo com acessórios discretos para dar destaque às suas roupas. Evite usar outras roupas de tamanho grande, como jaquetas ou camisas maiores do seu tamanho.

Reprodução/Pinterest

Roupas justas

Como as suas calças criam volume na parte inferior do corpo, tente combiná-las com roupas apertadas na parte superior. Você pode escolher blusas e camisas que acentuam a sua cintura e impedem que você perca a sua figura.

Reprodução/Pinterest

Cores claras

Tente usar cores mais claras na parte superior para chamar a atenção para o seu rosto. Você também pode combinar a cor da sua blusa com os seus sapatos para um look minimalista.

Reprodução/Pinterest

Fonte: Nueva Mujer