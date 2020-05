Horóscopo mensal: As previsões para cada signo do zodíaco em maio

Estamos prestes a entrar em maio de 2020 com previsões que podem surpreender todos os signos do zodíaco! Confira:

Áries

Você termina de pagar uma dívida e finalmente decide começar a economizar. Se você precisar sair de casa, não se esqueça de se proteger do sol e cuidar da pele. Seus números da sorte são 09 e 13.

Está chegando uma oportunidade para você ser reconhecido e recompensado. Você termina de consertar algo. Lembre-se de que é sempre muito importante defender seus ideais na vida; portanto, não se deixe influenciar por outras pessoas.

No amor, você continuará sendo muito compatível com seu parceiro e falará sobre consolidar a relação. Um amor do passado do signo de Capricórnio ou Peixes irá retornar.

Tente deixar vícios como álcool. Azul trará sorte e uma vela desta cor pode ajudar a iniciar bem o mês.

Touro

A oportunidade de um novo emprego chegará. É importante ter mais comunicação com o seu eu interior e meditar mais em sua vida diária, para que a energia positiva cresça muito.

Não ostente dinheiro e gaste em excesso. Tenha cuidado com as más energias que o cercarão durante este mês e tente não contar seus planos para todos. Tome cuidado com maus amigos e lembre-se que sua confiança atrai a inveja.

Haverá um divórcio em sua família. Você ficará estável com seu parceiro e pode falar sobre morar junto. Tente continuar cuidando da saúde sem desanimar.

O branco é sua cor de sorte e pode atrair mais abundância para maio, especialmente se uma vela desta cor for acesa. Seus números da sorte são 17 e 21.

Gêmeos

Inicia-se um período de renovação para o seu signo e as boas energias estarão do seu lado, apenas tente ser mais discreto em tudo o que fizer, para não atrair a negatividade dos outros.

Amarela é a cor que atrairá sorte para este mês. Finalmente, você coloca seu coração em paz e esquece alguém passado. Você pode ganhar dinheiro extra e investir em si mesmo.

Tenha cuidado com dores nas costas e ossos, porque esse será o seu ponto fraco durante todo o mês.

Aproveite bem seu tempo para realizar novos projetos. Seus números da sorte durante todo o mês serão 16 e 38. Você saberá da gravidez alguém próximo e ficará muito feliz. Um amigo pede ajuda financeira.

Câncer

Este mês você termina de fechar um episódio ruim e deixa para trás os ressentimentos. É hora de pensar em se apaixonar novamente, especialmente se alguém de Gêmeos, Libra ou Aquário aparecer.

Tente economizar com cartão de crédito e faça uma melhor administração da sua renda; aprenda a não comprar o que não precisa.

Você faz alterações em sua casa ou compra móveis. O branco ajuda a atrair boa sorte. Não esqueça que as energias positivas estarão do seu lado para resolver qualquer problema. Seus números da sorte serão 29 e 03.

Leão

Você terá muita sorte o mês todo e a energia positiva se intensifica ao usar branco. Você ganha dinheiro extra e deve saber investir em projetos ou negócios.

Tente não ser mais tão intenso, pois isso traz muitos problemas para seus entes queridos. Você está em um momento de consolidar relacionamentos e deve pensar bem sobre isso para não se arrepender mais tarde.

Cuide de problemas no estômago ou na visão, porque estes serão o seus pontos fracos o mês todo. Aproveite seu tempo para realizar projetos pendentes. Seus números da sorte são 05 e 66.

No amor, você não deve tentar impressionar ninguém com dinheiro, lembre-se de que o carinho não deve ser comprado.

Virgem

Este mês será uma metamorfose para o seu signo e tudo o que estiver relacionado ao amor e vida profissional pode mudar. Desafios profissionais podem chegar, indicando uma nova posição e um salário melhor.

O mais importante neste mês será encerrar os procedimentos ou problemas legais que você arrastou dos meses anteriores.

Lembre-se de que o amor é dado, que não é comprado; portanto, não tente impressionar e escolha ser sincero com aquela pessoa que lhe interessa.

Seus números da sorte serão 08 e 19. O roxo e o prateado ajudam a atrair boas vibrações, especialmente em dias que se precisa de sorte.

Libra

Em maio, uma boa fase começa porque as estrelas estarão a seu favor e isso o ajudará a se renovar completamente em tudo o que quiser.

Alguns amigos podem se distanciar, especialmente por fofocas, mas lembre-se de ter calma para que sua energia permaneça saudável. O amarelo atrairá sorte.

Você é muito indeciso no amor e é sempre difícil ser totalmente feliz com seu parceiro; aprenda a diferença de amor e sexo. Você pode receber dinheiro de dívidas do passado. Haverá um divórcio em sua família ou amigos e você terá que dar apoio a alguém. Seus números da sorte serão 07 e 22.

Escorpião

Você terá ótimas oportunidades de crescimento no emprego. Este mês é muito significativo e pedirá decisões importantes em sua vida e, especialmente em relação ao seu parceiro. Os solteiros não devem se apressar se acabaram de conhecer alguém e dar tempo ao tempo.

O prateado e azul atrairão sorte. Você recebe dinheiro extra para pagamentos de dívidas. Um parente pode pedir conselho sobre um novo projeto ou investimento.

Tenha cuidado com os pagamentos e cartão de crédito; tente não gastar muito e identificar melhor suas prioridades reais. Seus números da sorte serão 08 e 76.

Sagitário

Mês de novas aventuras em sua vida. Você decide mudar completamente sua maneira de pensar e ser mais paciente, o que ajudará a não deixar mais projetos pela metade.

O amarelo ajudará a atrair boas energias durante o mês todo. Tenha cuidado com o dinheiro, tente economizar, sendo mais cauteloso em suas finanças.

Amores do passado podem voltar a procurá-lo, mas você deve fechar todos esses ciclos e comecar a conhecer pessoas mais compatíveis com você; como os signos de Câncer, Áries e Capricórnio. É hora de deixar de lado vícios como álcool e cigarro.

Seus números da sorte são 04 e 33. Embora o confinamento seja difícil, tente evitar brigas em família.

Capricórnio

As estrelas se alinharão para ajudá-lo em tudo que você deseja resolver. O branco irá ajudá-lo a atrair energias positivas para o mês todo.

Coloque a preguiça de lado e tenha mais atividade física para cuidar da saúde. Alguém pedirá conselho para resolver um problema de infidelidade. Seus números serão 12 e 33. Você deve mostrar mais profissionalismo e não deixar que a energia ruim o contamine.

Seu parceiro passará por momentos difíceis e você terá que lhe dar todo o seu apoio; lembre-se que é preciso enfrentar a situação. Os solteiros podem conhecer alguém especial do signo de Gêmeos ou Virgem, que será muito compatível.

Aquário

Você decide mudar de atitude e se renova. Tenha a mentalidade vencedora em tudo o que planeja e decide.

O vermelho contribuirá para que energias positivas o acompanhem por mais tempo. Uma proposta de trabalho muito atraente pode chegar e anunciará um ano muito abundante.

Sua maior compatibilidade no amor será com os signos de Áries, Câncer e Libra. Lembre-se de estar mais em contato com sua família e contar com seu apoio.

Fique longe de brigas e confrontos em seu local de trabalho; é importante que você seja profissional para não ter problemas. Você recebe dinheiro inesperado e deve guardar ou investir em algo responsável.

Peixes

Suas energias estarão mais despertas do que o habitual e é preciso ouvir seus instintos ao tomar decisões importantes sobre seu parceiro ou trabalho. Seus números são 08 e 35.

É hora de cuidar bem da sua saúde. Para alguns piscianos, um amor proibido virá; portanto, tenha muito cuidado e não coloque tantas expectativas.

Não tente resolver os problemas dos outros, apenas dê sua opinião e tente não absorver as energias negativas. Um animal de estimação pode chegar na sua vida.

Seu signo deve estar sempre em contato com a natureza para se equilibrar, então compre algumas plantas para sua casa.