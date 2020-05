Google revive popular ‘Doodle Game’ nesta sexta-feira

O Google revive um popular ‘Doodle Game’ nesta sexta-feira (1º de maio), intitulado ‘gnomos de jardim’.

A medida faz parte da campanha "fique e jogue em casa", que consiste em reviver uma série de doodles populares.

Como revelado, a animação foi compartilhada inicialmente em 2018 pela popular plataforma. Confira o jogo:

It’s day 5 of our throwback #GoogleDoodle series…

Today, launch yourself into our 2018 Doodle game celebrating garden gnomes! 🌼🌷#GoogleDoodle → https://t.co/YABSNYjYF3 pic.twitter.com/IRjcObGXaQ

— Google Doodles (@GoogleDoodles) May 1, 2020