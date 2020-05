Os signos do zodíaco que gostam de iludir as pessoas

Embora todos os signos sejam capazes de amar e formar relacionamentos genuínos e duradouros, alguns podem ser mais propensos a iludir as pessoas e demonstrar muito interesse mesmo que não o sintam.

Descubra quais são os signos que mais gostam de iludir:

Aquário

Este signo tem ideais que podem parecer impossíveis e pode se confundir com seus próprios sentimentos. Nem sempre suas intenções são prejudicar os outros, mas ele pode tentar manter o outro na sua estante só porque está passando por um momento de confusão com as emoções.

Leão

É generoso e leal, no entanto, também é capaz de dizer "eu te amo" se a outra pessoa diz primeiro, mesmo que eles saibam perfeitamente que isso não é verdade. Tendem a manter o relacionamento com seu parceiro mesmo quando o interesse já foi embora.

Escorpião

Eles são muito apaixonados, então podem ser um pouco apressados para expressar o que sentem – mesmo sem ter tanta certeza assim. Também é possível que, ao sentir que seu parceiro tenha interesse em outra pessoa, seu instinto ciumento o faça demonstrar interesse só para manter o outro na relação.

Gêmeos

Este é o signo mais adaptável e esperto, portanto, é capaz de saber o que dizer em cada situação para se safar de um momento desconfortável. Isso se traduz na sua forma de se relacionar, o que faz com que ele não tenha medo de dizer "eu te amo" pensando só em evitar problemas.