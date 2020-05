Cabelo seco: 3 máscaras para recuperar os fios maltratados

O cabelo é exposto a diferentes agentes, como o sol, o secador e a chapinha. Mas não se preocupe, Metro Jornal apresenta três máscaras para o cabelo seco e danificado que você pode experimentar na sua casa.

Azeite e alecrim

Aqueça ¼ de xícara (chá) de azeite. Despeje o óleo em uma jarra de vidro e adicione 5 gotas de óleo essencial de alecrim. Misture bem.

Com algumas gotas, massageie as áreas queimadas do seu cabelo. Cubra e deixe agir por 20 minutos. Em seguida, lave o cabelo com shampoo e condicionador.

Você pode aplicar esta máscara capilar uma vez por semana.

Máscara de ovo e mel

Misture 2 ovos com 3 colheres (sopa) de mel.

Aplique a máscara no cabelo. Cubra e deixe agir por 30 minutos. Em seguida, lave com shampoo e condicionador.

Frutas e iogurte

Em um liquidificador, misture ½ banana com ½ abacate e alguns pedaços de melão. Adicione 3 colheres (sopa) de iogurte natural e continue batendo. Se quiser, adicione 1 cápsula de vitamina E.

Aplique nos fios, cubra e deixe agir por 30 minutos. Em seguida, enxague com bastante água.

Fonte: Nueva Mujer