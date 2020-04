WhatsApp libera atualização beta para Android e revela novo recurso

O aplicativo de mensagens WhatsApp enviou, nesta semana, uma nova atualização beta para o sistema operacional Android.

De acordo com o site especializado WABetaInfo, o update elevou a versão do app para o número 2.20.143.

Como revelado, o WhatsApp trabalha, desde o ano passado, em um novo recurso que permite usar a mesma conta em vários dispositivos, de forma simultânea.

Isso significa que o usuário não será desconectado do dispositivo principal ao tentar fazer login a partir de um telefone diferente.

Atualmente, o app já adicionou algumas funções importantes no recurso. A novidade será muito importante, especialmente se o usuário tiver um tablet (como segundo dispositivo).

Como divulgado, por exemplo, os usuários do sistema iOS também poderão usar a conta do WhatsApp no iPad (que deve ser compatível em breve).

Ainda segundo o site, o recurso ainda está em desenvolvimento e será lançado em breve para todos os usuários da plataforma. Confira:

📝 WhatsApp beta for Android 2.20.143: what's new?

New clues about the multi device feature, currently under development, that bring a new "Log in on a new device" screen!https://t.co/Z0b6VoPWUS

NOTE: The Multi Device feature will be available in future.

— WABetaInfo (@WABetaInfo) April 28, 2020