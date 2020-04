Usar versão alternativa do WhatsApp pode resultar em banimento permanentemente do usuário

Utilizar uma versão alternativa do WhatsApp pode resultar em banimento permanentemente do usuário. Como revelado pelo blog da plataforma, a medida vem sendo aplicada pelo app atualmente.

“Se você recebeu um aviso no aplicativo dizendo “Temporariamente banido”, isso significa que você provavelmente está usando uma versão não compatível do WhatsApp ao invés da versão oficial do WhatsApp”, detalhou.

Caso o usuário não mude para a versão oficial do aplicativo após ser temporariamente banido, a conta pode ser banida permanentemente.

Os aplicativos não compatíveis (como o WhatsApp Plus, GB WhatsApp e outros apps que dizem transferir suas conversas entre aparelhos diferentes) são versões modificadas do WhatsApp.

“Esses apps não oficiais foram desenvolvidos por outras empresas e violam nossos Termos de Serviço. O WhatsApp não é compatível com esses apps porque não podemos validar as medidas de segurança implementadas por eles”, explica.

Com informações do Blog Oficial

LEIA TAMBÉM: