Tecnologia: Motorola inicia venda do smartphone 'Razr' no Brasil

Depois de um período com disponibilidade limitada, a Motorola anunciou o início da venda do motorola razr no Brasil, primeiro smartphone com tela dobrável e design compacto em formato flip do mundo.

Como revelado, quando fechado, a tela interativa Quick View permite acessar informações importantes de forma prática e fácil.

Reprodução

“O usuário pode fazer chamadas, responder mensagens, fazer pagamentos, controlar suas músicas, tirar selfies e utilizar o Google Assistant, sem abrir seu aparelho”, detalhou.

O aparelho chega na cor Black e com 128 GB de armazenamento. O razr está disponível para compra no site da empresa e também nas lojas online de parceiros, com preço sugerido de R$ 8.999.

Com informações da marca

LEIA TAMBÉM: