Tecnologia: Galaxy Buds da Samsung recebe atualização com recursos do 'Buds+'

A Samsung está trazendo novos recursos de conectividade para os Galaxy Buds, por meio de uma atualização de software já disponível.

Como revelado, já existentes nos Buds+, essas soluções permitem que os usuários dos Buds curtam o aparelho com algumas novidades. Confira:

Com o recurso Microsoft Swift Pair, agora o usuário pode parear facilmente seus Galaxy Buds com seu PC com Windows 10.

“Com essa atualização, e pela primeira vez nos Galaxy Buds, o usuário também poderá ouvir o quanto quiser do mundo externo como modo Som Ambiente com volume ajustável”, detalhou.

Por último, ainda de acordo com a marca, os usuários do Spotify podem ouvir instantaneamente músicas personalizadas em seus Buds, através de um toque sobre o dispositivo.

Com informações da Samsung

