Tecnologia: Com quatro câmeras traseiras, novo Samsung Galaxy A31 chega ao Brasil

A Samsung anunciou, nesta quarta-feira (29), a chegada do novo smartphone Galaxy A31 ao País. Como revelado, o aparelho chega com um conjunto quádruplo de câmeras traseiras, bateria de longa duração e recursos que elevam o nível da experiência de jogo.

Na parte superior do display, um pequeno espaço em formato de U dá lugar ao sensor de 20 MP, capaz de tirar selfies em ótima resolução.

“Na parte traseira, há um sensor principal de 48 MP, uma câmera ultra wide de 8 MP, para capturar imagens mais amplas, uma lente macro de 5 MP, para closes de objetos a até 4 cm da lente, e um sensor de 5 MP para profundidade, gerando o Foco Dinâmico”, detalhou.

Ainda de acordo com a empresa, o aparelho conta com display de 6,4 polegadas, com tecnologia super AMOLED e resolução Full HD+.

Além de assegurar o alto nível de desempenho com processador octa-core, memória RAM de 4 GB e armazenamento interno de 128 GB (podendo ser expandida com cartão MicroSD de até 1TB), o smartphone conta com game booster. O sistema de áudio Dolby Atmos, por sua vez, proporciona uma experiência ainda mais imersiva.

O novo Galaxy A31 conta com sensor de impressão digital localizado embaixo da tela e bateria de 5.000 mAh, com carregamento rápido de 15W.

Como revelado, disponível em três versões de cores (azul, preto e branco), o Galaxy A31 pode ser encontrado a partir da próxima semana, com preço sugerido de R$ 1.999,00.

