Os signos do zodíaco que só desejam receber amor de volta

Podendo até não assumir e se fazer de forte, alguns signos do zodíaco apenas querem receber amor e podem se sentir péssimos quando acham que isso não está acontecendo.

Confira quais são:

Gêmeos

Ele pode não fazer nenhum drama ou demonstrar, mas sabem muito bem quando não está recebendo o amor que merece e se sente fragilizados. No início, se faz de durão, mas sempre acaba abrindo seu coração sobre este tipo de sentimento que o desestabiliza.

Câncer

O canceriano é generoso e sempre tenta dar amor e carinho as pessoas. No entanto, ele é sensível e seu coração é partido facilmente quando ele não recebe isso de volta, pois sente que as pessoas estão tirando proveito da sua natureza.

Escorpião

Mesmo que não assuma, o escorpiano possui um coração frágil que está em busca de amor e sentimentos profundos. Por isso, quando entrega mais do que recebe, acaba se sentindo rejeitado e fica atento a qualquer sinal para confirmar se o outro o aprecia de verdade ou não.

Leão

O leonino gosta de receber a aprovação e amor dos outros, pois também demonstra sua lealdade desta forma. Sua sensibilidade unida ao seu lado mais emocional dificilmente irá conseguir esconder que está insatisfeito com o carinho que recebe e, mesmo que não seja indiretamente, ele fará o outro saber.

Peixes

Assim como o leonino, o pisciano vê na demonstração de amor uma prova de lealdade. Por isso, ele se sentirá carente se não sentir o carinho na pele e alma. Este signo pode até esconder essa necessidade e tentar se fechar quando acha que não está sendo amado verdadeiramente, mas seu coração partido logo ficará evidente.