Battle Royale: Garena anuncia cancelamento da Free Fire Champions Cup (FFCC) 2020

A Garena anunciou, nesta quinta-feira (30/04), o cancelamento total da Free Fire Champions Cup (FFCC) 2020.

A FFCC, estava prevista para acontecer em 9 de abril de 2020, em Jacarta (Indonésia), e havia sido postergada ainda sem uma nova data.

No entanto, por meio de um comunicado, a empresa informou que a medida final ocorre em virtude da pandemia de coronavírus. Confira o texto divulgado:

"Lamentamos anunciar o cancelamento da Free Fire Champions Cup (FFCC) 2020, devido à evolução da situação global em torno do COVID-19. Nosso compromisso na Garena sempre foi priorizar a saúde e o bem-estar de todos os envolvidos, incluindo jogadores, torcedores, parceiros e equipes. Foi este compromisso que nos fez tomar essa difícil decisão.

Nossa equipe de eSports de Free Fire tem monitorado a situação de perto e prestado atenção às recomendações das autoridades relevantes. Este é um período sem precedentes para esportes offline e online – especialmente para eventos internacionais – e todos estão se esforçando para fazer o máximo por suas comunidades e se planejando conforme a situação. Gostaríamos de garantir aos fãs que exploramos todas as possibilidades antes desta decisão de cancelar completamente a FFCC 2020, que estava prevista para acontecer em 9 de abril de 2020, em Jacarta, Indonésia, e havia sido postergada ainda sem uma nova data.

Sabemos que muitos de vocês estavam ansiosos pela FFCC 2020, e nós também. A FFCC é uma vitrine do melhor da comunidade global apaixonada do Free Fire. Qualquer outra variação do torneio não cumpriria nosso compromisso em oferecer a melhor experiência de eSports para nossa comunidade.

Estamos comprometidos em fornecer à comunidade Free Fire conteúdo alternativo de eSports, e a equipe trabalhou duro em todos os preparativos. Atualmente há o campeonato Rei do Solo, que tem jogadores de todo Brasil disputando uma premiação de R$ 16 mil em partidas no modo Contra Squad. Também canalizaremos nossa energia para garantir que os futuros eventos de eSports do Free Fire sejam preenchidos com toda nossa empolgação habitual, fervor e muito mais – uma vez que passamos juntos por essa fase difícil.

Agradecemos à nossa comunidade pela compreensão e apoio contínuo, especialmente durante esses tempos difíceis. Vale ressaltar novamente que a saúde e o bem-estar de todos são de extrema prioridade agora. Tomem cuidado e fiquem seguros. Vamos sair dessa mais fortes como uma grande comunidade Free Fire".

Com informações da Garena

