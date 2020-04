Aqueles que precisam ficar de olhos abertos com os signos de Fogo em maio

Alguns signos do zodíaco precisarão ficar atentos com pessoas do elemento Fogo, que representa os signos de Áries, Leão e Sagitário.

Confira quais são:

Câncer

Áries e Leão são signos que pedem um olhar mais calmo durante esta fase, especialmente se você está disposto a fazer grandes sacrifícios por estas pessoas ou está depositando muitas expectativas.

Escorpião

Uma pessoa do passado dos signos de Áries, Leão ou Sagitário pode voltar a dar sinal de vida e pede atenção. Neste momento, o perdão é um gesto importante, mas lembre-se que isso nem sempre significa dar uma segunda chance.

Virgem

Pessoas de Áries e Sagitário podem estimular conflitos que tirarão sua estabilidade durante este mês, pedindo uma reflexão profunda sobre os relacionamentos.

Aquário

Será preciso ter cuidado redobrado em depositar expectativas, especialmente em relacionamentos românticos, com pessoas dos signos de Áries, Leão e Sagitário, pois algum tipo de distanciamento pode não ajudar nos seus planos.