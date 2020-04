Truque simples do WhatsApp permite alterar o tipo de fonte das mensagens

Um truque simples, disponível no aplicativo WhatsApp, permite que os usuários alterem o tipo de fonte das mensagens no app.

São quatro opções de formato: negrito, itálico, riscado e monoespaçado. Tudo sem a necessidade de aplicativo externo. Confira os estilos:

Reprodução

Como revelado pela plataforma, desta forma é possível personalizar as conversas do app de mensagens. Veja as etapas:

Para escrever sua mensagem em itálico, insira o sinal de sublinhado antes e depois do texto: (_texto_).

Para escrever sua mensagem em negrito, insira um asterisco antes e depois do texto: (*texto*). Já para tachar, insira um til antes e depois do texto: (~texto~).

Por último, para escrever sua mensagem monoespaçada, insira três sinais graves antes e depois do texto: ("`texto"`).

