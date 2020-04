Título Smite está disponível gratuitamente na Epic Games Sotre

O título Smite, desenvolvido por Hi-Rez Studios, está disponível gratuitamente na Epic Games Sotre, por tempo limitado.

Como revelado, nesta semana, o jogador pode aproveitar o pacote iniciante épico de forma grátis até 12 de maio.

“SMITE, Battleground of the Gods, é um jogo empolgante de arena de batalha online para múltiplos jogadores, com perspectiva em terceira pessoa e lendas mitológicas”.

“Junte-se a mais de 35 milhões de jogadores, tornando-se um Deus no campo de batalha e liberando seus incríveis poderes”, revela a descrição.

“Com mais de 100 Deuses para escolher, SMITE sempre terá um que se adequa ao seu estilo. SMITE também conta com vários modos de jogo que se adaptam à sua experiência”. Confira:

Com informações da Epic Games Store

