4 truques caseiros para fechar os poros abertos de sua pele

A falta de umidade na pele e a exposição a agentes agressivos leva aos poros abertos. A seguir, você conhece quatro remédios caseiros para combatê-los.

Máscara de ovo e aveia

Para ajudar a fechar os poros abertos, bata 1 clara de ovo com 2 colheres (sopa) de suco de limão. Adicione 2 colheres (sopa) de aveia. Lave o rosto e aplique a mistura quando estiver homogênea. Faça movimentos circulares para esfoliar. Remova com água morna.

Máscara de pepino

Descasque e moa um cominho. Esmague o pepino em um recipiente e adicione 2 colheres (sopa) de farinha de milho. Misture tudo para formar uma pasta grossa. Deixe por 15 minutos e remova a máscara com água morna.

Máscara de amêndoa

Pique e moa ¼ de xícara (chá) de amêndoa até obter um pó. Misture com água até que se transforme em creme pastoso. Aplique a pasta em movimentos circulares para atacar as impurezas nos poros abertos do seu rosto. Comece pelo nariz, depois passe pelo queixo e, finalmente, pelo queixo. Deixe agir por 20 minutos e remova com água morna.

Máscara de bicarbonato de sódio

Misture 2 colheres (sopa) de bicarbonato de sódio e 2 colheres (sopa) de sopa de água em uma tigela. Bata até obter uma massa homogênea. Em seguida, aplique no rosto em movimentos circulares para esfoliar a pele. Deixe a máscara por 10 minutos e remova com água fria.

Fonte: Nueva Mujer