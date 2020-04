Os signos do zodíaco que podem parecer insensíveis no relacionamento

Quando se relacionam, especialmente romanticamente, alguns signos do zodíaco podem ter atitudes que são consideradas pouco sensíveis pelos parceiros.

Confira quais são:

Áries

Quando o relacionamento perde o sentido de “novidade”, o ariano pode se fechar e esquecer-se de ter mais empatia com o seu parceiro. É nesta fase que ele costuma não parecer mais tão atento as necessidades do outro e acaba parecendo insensível ao lidar com os problemas do casal.

Gêmeos

Em geminiano não costuma ser estável em suas prioridades e pensamentos. Por isso, ele pode se fechar em uma bolha para lidar com o que considera importante no momento e deixar o outro de fora. Nem sempre eles percebem, mas acabam distanciando o outro e atraindo problemas de comunicação.

Capricórnio

O capricorniano odeia sentir que está sendo manipulado por alguém se fazendo de vítima, mas pode acabar sendo injusto quando se engana e este não é objetivo do parceiro. Nesta fase, ele pode não parecer empático e sacrificar o relacionamento para focar nas questões práticas da sua vida, como o trabalho.

Aquário

O aquariano é uma pessoa sempre disponível para as amizades e cuja vida transita de acordo com seus projetos. Infelizmente, ele tem facilidade em se esquecer do relacionamento e acabar dando prioridade as outras coisas, deixando o apoio e intimidade em segundo plano.