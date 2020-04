Os signos que tomarão decisões importantes para seus relacionamentos em maio

Maio está prestes a começar e alguns signos do zodíaco já devem se preparar para tomar decisões importantes para seus relacionamentos durante este mês.

Confira quais são:

Áries

Para alguns arianos, maio pode ser um mês de decidir se este é o momento de ter ou não um relacionamento mais sério com alguém. É possível que a necessidade de se nutrir de coisas melhoras também o faça avaliar as relações que devem ser priorizadas e as que devem ser deixados de lado, revelando uma nova forma de olhar o amor e dialogar sobre o que o preenche realmente.

Câncer

Este é o momento de cair na real sobre quem quer estar com você e quem apenas o deixa na estante, procurando-o somente quando as outras opções não estão disponíveis. Mesmo que já tenha dado seu coração para alguém que apenas faz promessas, você começará a considerar outras opções no amor e pode abrir seu coração de forma muito importante.

Sagitário

Neste momento, você abre a mente e começa a analisar a forma em que se relaciona com as outras pessoas, questionando se os relacionamentos estão dando certo ou não. Perspectivas sobre as conexões amorosas e de amizades começam a mudar e o fazem escolher um novo caminho. Alguns sagitarianos podem ter que escolher entre dois amores.

Aquário

Indecisão e confusão sobre alguns aspectos da vida amorosa podem fazê-lo se sentir pressionado a tomar decisões. A necessidade de decidir um caminho será intensa especialmente para o que estão em triângulos amorosos, podendo levar a encerramentos ou novos inícios. É preciso ter consciência e não olhar nada superficialmente.