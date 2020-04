O conselho para cada signo do zodíaco iniciar maio da melhor forma

Maio acaba de começar e cada signo do zodíaco deve levar em conta um conselho especial para ter os melhores resultados no início do quinto mês de 2019. Confira:

Áries

Em certas ocasiões, é melhor reduzir a velocidade e não tomar nenhuma atitude até ter a mente e objetivos em ordem. Saiba de onde vêm suas indecisões.

Touro

Lembre-se que o amor sempre funciona de acordo com a decisão de ambos. Reflita se você está pronto, mas também se abra para entender o que o outro sente.

Gêmeos

Lembre-se que antes de dar certo, as experiências “erradas” foram tentativas muito importantes. Reorganize seus pensamentos e reflita sobre as lições, especialmente no amor.

Câncer

No amor, “atenção” não deve ser vista como “intenção” quando as coisas parecem confusas. É importante abrir o coração, mas também é indispensável enxergar quem quer estar ao seu lado.

Leão

O início de maio pode ser sentimental confuso. Portanto, suas decisões a nível amoroso e familiar devem ser bem pensadas. Não se apresse e prefira definir caminhos no fim do mês.

Virgem

Algumas discussões e problemas não podem ser ignorados. Aceite o que deve ser resolvido e foque sua energia, mesmo que pareça difícil.

Libra

Esteja ciente dos seus talentos e os coloque em prática sem medo quando precisar. Acreditar no seu potencial deve começar por você.

Escorpião

Se cuide e evite reagir de forma exagerada ou deixar a ira guiá-lo. Controlar a ansiedade diante de problemas o ajudará a achar soluções mais rápido.

Sagitário

Recomeços e mudanças de padrões antigos são estratégias que podem salvar relacionamentos ou finalizar o que já não deve mais ficar; tudo isso exige decisões.

Capricórnio

O sentimento de traição não pode durar para sempre e a distância também faz parte de amadurecer. Lembre-se que amizades e todas as relações são construídas de apoio mútuo.

Aquário

No amor, é preciso levar em consideração o sentimento das outras pessoas, aceitando que todos erram, mas sabendo que também é possível evitar ferir alguém apenas se colocando em seu lugar.

Peixes

É hora de ir atrás do que se deseja e deixar as desculpas de lado, em todas as áreas da sua vida. É preciso ter mais iniciativa para resolver as coisas, ao invés de continuar cultivando ressentimentos.