Jeep inicia vendas do Wrangler Rubicon no Brasil

A rede Jeep iniciou, nesta semana, as vendas do novo Wrangler Rubicon no Brasil. Como revelado pela empresa, o modelo tem preço sugerido de R$ 419.990.

Como divulgado, a versão Wrangler Rubicon é a mais capaz da família no uso off-road e traz como destaque o sistema 4×4 Rock-Trac com eixos Dana 44 de última geração e alto desempenho com relação reduzida de 4:1.

“A versão Jeep Wrangler Rubicon Unlimited conta ainda com motor 2.0 DOHC turbo totalmente novo e moderno que conta com 272 cv e 40,7 kgfm de torque".

Reprodução

"O propulsor é integrado perfeitamente à transmissão automática de 8 marchas TorqueFlite, que permite que as trocas sejam ainda mais suaves e rápidas, aprimorando a aceleração e entregando melhor desempenho em trilhas off-road, além de mais suavidade no asfalto” revelou.

Ele tem capacidade de reboque de mais de 1,5 tonelada. O conteúdo tecnológico é outro destaque, como a central multimídia Uconnect com tela sensível ao toque de 8,4”. O Jeep Wrangler Rubicon está disponível nas cores Granite Crystal, Black, Bright White e Punk'n, que é exclusiva da versão.

Reprodução

Com informações da Jeep

