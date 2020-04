Conheça as oito casas incríveis da Taylor Swift que juntas somam US $ 84 milhões

Uma estrela e também uma magnata do setor imobiliário, Taylor Swift conta com patrimônio de imóveis avaliado em US $ 84 milhões. São oito propriedades em quatro estados americanos. Confira um pouco mais sobre as casas da cantora.

1. COBERTURA TRIBECA

A cantora tem duas coberturas adjacentes em um antigo prédio de Tribeca, convertendo-as em um grande duplex com um total de 10 quartos e 10 banheiros.

Streeteasy

2. MORADIA VIZINHANÇA

A casa é equipada com comodidades de luxo, incluindo home theater, academia, suíte e terraço, está estimada em US $ 12,5 milhões.

Trulia

3. ASSISTA HILL SEASIDE ESTATE

O imóvel fica no ponto mais alto da cidade de Rhode Island.

AP

4. APARTAMENTO WEST VILLAGE

A mansão de tijolos de 1912 tem cinco quartos, sete banheiros e uma enorme piscina coberta.

Christopher Riccio de Leslie J. Garfield

5 BEVERLY HILLS ESTATE

A mansão de Beverly Hills é de 1934 e conta com 10.982 pés quadrados.

Google

6 CONDOMÍNIO EM NASHVILLE

A cantora tem um condomínio Music Row de 3.240 pés quadrados em Nashville.

Tom Gatlin

7 REVIVALISMO GREGO

O imóvel conta com uma casa principal de 1.600 pés quadrados com uma pousada de 2.000 pés quadrados.

Google

8 BEVERLY HILLS RANCH

Esta casa em estilo fazenda reflete os designs modernos de meados do século de Hollywood dos anos 50. A cantora vendeu a casa em 2018 por US $ 2,65 milhões.