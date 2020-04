Bixby e Twitter: Samsung anuncia integração para versão em português da assistente virtual

A Samsung anunciou, nesta terça-feira (28), a integração entre a assistente virtual e o Twitter no Brasil.

Como revelado, com um simples comando de voz em português, é possível receber conteúdos publicados pelo perfil do Twitter Moments Brasil (equipe de curadoria de conteúdo do Twitter) sobre temas do cotidiano, como saúde, economia, esporte, política e entretenimento, até postagens divertidas.

Para saber quais são os principais assuntos que estão sendo comentados no Twitter, basta, por exemplo, perguntar a Bixby: “quais são as últimas notícias sobre entretenimento publicadas no Twitter?”.

“Os recursos de Inteligência Artificial da assistente virtual rapidamente encontrarão postagens relacionadas ao tema na conta Twitter Moments Brasil e reproduzirão em formato de áudio e imagem uma versão resumida das notícias com os aspectos mais relevantes”, detalhou.

Ainda segundo a empresa, não é necessário ter o aplicativo do Twitter instalado no smartphone para acessar as informações, mas, caso o usuário queira compartilhar alguma das notícias apresentadas, o download será sugerido ao solicitar a publicação por comando de voz.

Com informações Samsung

