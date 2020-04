Para pais e filhos: como aprender a se controlar frente a brigas e outras situações de conflito

Aprender a se controlar e se autorregular diante de uma briga ou situações de conflito é fundamental para que possamos nos sentir bem e viver melhor. Mas nem sempre é fácil ter esse domínio. "Estar ciente dos comportamentos que nos “tiram do sério” pode ser um primeiro passo para que nos sintamos melhor", afirma Bete P. Rodrigues, especialista em Disciplina Positiva – método que propõe educar as crianças de forma respeitosa e encorajadora. Ela também diz ser importante planejar com antecedência como agir, quando algo estressante acontecer – em vez de simplesmente REagir com um grito ou sermão.

"Já que a vida nos forçou essa pausa, que ela seja então uma pausa positiva, cheia de aprendizado, e não um “cantinho do pensamento”, onde a última coisa que se faz é refletir e aprender", declara Bete. Ela recorda uma famosa frase da americana Jane Nelsen, psicóloga, doutora em educação e autora de mais de 30 livros sobre Disciplina Positiva: “De onde tiramos a ideia absurda que para fazer uma criança agir melhor precisamos antes fazê-la se sentir pior?”. Fazer o outro se sentir pior parece funcionar na hora (gritar, brigar, colocar de castigo etc.), mas em longo prazo não , as crianças voltam a ter aquele comportamento desafiador, explica a especialista.

O que os pais podem fazer para aprender a se controlar :

Contar até 10, 20, 50, 100… mentalmente ou em voz alta

Tentar respirar fundo em sequência algumas vezes. Realizar essa prática diariamente ajuda a melhorar a oxigenação do cérebro e relaxar

corpo e mente Beber água e assim dar um tempo para que a raiva passe

Mudar de ambiente (sair de cena) e avisar às pessoas pessoas envolvidas no conflito o que você vai fazer. Você pode dizer algo como: “Estou muito irritado e preciso me acalmar antes de tomar qualquer decisão. Assim que estiver melhor, retomamos esse assunto.”

Fazer qualquer coisa que faça bem (rezar, ouvir música, dançar etc.)– lembre-se de avisar aos outros.

Para a criança aprender a se controlar, vale ensiná-la a criar um lugar especial. "É importante que ela participe da criação desse lugar, faça a decoração e mesmo dê um nome para ele, para que se sinta mais motivadas a utilizar e se beneficiar desse espaço", explica Bete.

Ela ressalta que esse espaço se diferencia do "cantinho do pensamento" porque são as crianças que idealizam, decoram e nomeiam esse local, que pode ter objetos como um travesseiro, bichinhos de pelúcia, papel e lápis colorido para desenhar e livros. A especialista diz que não se trata de um espaço para o qual a criança vai obrigada – e, sim, por conta própria. Lembrando, porém que as crianças aprendem pelo exemplo, então, vale os adultos pensarem em criar o seu espaço também. "Feita essa pausa positiva todos poderão conversar respeitosamente sobre o que aconteceu, aprender com seus erros e focar em soluções que sejam respeitosas para todos", conclui a Bete.

